Cuatro dominicanos destacan entre los nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025

María Marte, Olivier Bur, Chef Tita y Erik Malmsten, los cuatro dominicanos nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La cuarta edición de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía ya tiene a sus nominados, un conjunto de chefs, instituciones y proyectos que destacan por su aporte a la cocina saludable, solidaria, sostenible, satisfactoria y global.

Estos premios reconocen iniciativas que impactan no solo en la mesa, sino también en las comunidades, el medioambiente y la proyección internacional de la gastronomía iberoamericana.

República Dominicana tiene una presencia notable en esta edición de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía, con cuatro representantes seleccionados en distintas categorías.

El país compite con el chef Olivier Bur, del restaurante Casarré, en Gastronomía Saludable y la chef Tita, de Aguají, en Gastronomía Sostenible.

Además, el chef Erik Malmsten, del grupo FoodHall, figura en la categoría Gastronomía Satisfactoria yla chef María Marte, de Hibiscus, en Gastronomía Global.

A continuación, la lista completa de nominados:

Gastronomía Saludable

Chef Olivier Bur – Restaurante Casarré, República Dominicana

– Restaurante Casarré, Chef Gabriel Hernández – Verde Mesa, Puerto Rico

Facultad de Gastronomía de la UDI, Bolivia

José Zamorano – Cardiólogo, Hospital Ramón y Cajal, España

Fundación Española de la Nutrición, España

Gastronomía Solidaria

El Comedor de la Kennedy, Chef Iván Clemente – Puerto Rico

– Puerto Rico Escuela Taller de Tumaco – Colombia

Chef Pepa Muñoz, Restaurante El Cuenco de Pepa – España

CCORI – Perú

Banco de Alimentos de Río de Janeiro – Brasil

Gastronomía Sostenible

Chef Tita – Restaurante Aguají, República Dominicana

– Restaurante Aguají, Grupo La Patarashca – Perú

Chef Fina Puigdevall – España

Sabores de resistencia, Rey Guerrero – Colombia

Proyecto Ubre/Cordero – Venezuela

Gastronomía Satisfactoria

Chef Erick Malmsten – Grupo Gastronómico FoodHall, República Dominicana

Bittor Arginzoniz – España

– España Luiz Filipe Souza – Brasil

Chef Marlene Vieira – Zunzum / Marlene, Portugal

Chef Carlos Portela – Orujo, Puerto Rico

Gastronomía Global

Chef María Marte – Restaurante Hibiscus , República Dominicana

– Restaurante , Beatriz Rosells – Obra literaria, Bolivia

El Celler de Can Roca – España

– España Chef Alex Atala – Brasil

Chef Mario Pagán – Puerto Rico

Los ganadores se anunciarán después de la reunión del jurado, programada para el 18 de diciembre.

Te puede interesar El chef dominicano Olivier Bur, entre nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía