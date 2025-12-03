Cuatro dominicanos destacan entre los nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025
Estos premios reconocen iniciativas que impactan no solo en la mesa, sino también en las comunidades, el medioambiente y la proyección internacional de la gastronomía iberoamericana
La cuarta edición de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía ya tiene a sus nominados, un conjunto de chefs, instituciones y proyectos que destacan por su aporte a la cocina saludable, solidaria, sostenible, satisfactoria y global.
República Dominicana tiene una presencia notable en esta edición de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía, con cuatro representantes seleccionados en distintas categorías.
El país compite con el chef Olivier Bur, del restaurante Casarré, en Gastronomía Saludable y la chef Tita, de Aguají, en Gastronomía Sostenible.
Además, el chef Erik Malmsten, del grupo FoodHall, figura en la categoría Gastronomía Satisfactoria yla chef María Marte, de Hibiscus, en Gastronomía Global.
A continuación, la lista completa de nominados:
Gastronomía Saludable
- Chef Olivier Bur – Restaurante Casarré, República Dominicana
- Chef Gabriel Hernández – Verde Mesa, Puerto Rico
- Facultad de Gastronomía de la UDI, Bolivia
- José Zamorano – Cardiólogo, Hospital Ramón y Cajal, España
- Fundación Española de la Nutrición, España
Gastronomía Solidaria
- El Comedor de la Kennedy, Chef Iván Clemente – Puerto Rico
- Escuela Taller de Tumaco – Colombia
- Chef Pepa Muñoz, Restaurante El Cuenco de Pepa – España
- CCORI – Perú
- Banco de Alimentos de Río de Janeiro – Brasil
Gastronomía Sostenible
- Chef Tita – Restaurante Aguají, República Dominicana
- Grupo La Patarashca – Perú
- Chef Fina Puigdevall – España
- Sabores de resistencia, Rey Guerrero – Colombia
- Proyecto Ubre/Cordero – Venezuela
Gastronomía Satisfactoria
- Chef Erick Malmsten – Grupo Gastronómico FoodHall, República Dominicana
- Bittor Arginzoniz – España
- Luiz Filipe Souza – Brasil
- Chef Marlene Vieira – Zunzum / Marlene, Portugal
- Chef Carlos Portela – Orujo, Puerto Rico
Gastronomía Global
- Chef María Marte – Restaurante Hibiscus, República Dominicana
- Beatriz Rosells – Obra literaria, Bolivia
- El Celler de Can Roca – España
- Chef Alex Atala – Brasil
- Chef Mario Pagán – Puerto Rico
Los ganadores se anunciarán después de la reunión del jurado, programada para el 18 de diciembre.