Cuento de los dos Quijotes

Lectura pública de "Cuento de los dos Quijotes" en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

La obra premiada de Leopoldo Minaya volvió a brillar ante referentes de la literatura infantil

    Expandir imagen
    Lectura pública de Cuento de los dos Quijotes en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
    Josanny Moní, Brunilda Contreras, Marilyn Armenteros, Lucía Amelia Cabral, Karina Castillo, Rafael Peralta Romero, Eleanor Grimaldi, Leopoldo Minaya, Rosa Francia Esquea, Geraldine de Santis, Amarilis Cueto, Rita Díaz, Judith Féliz y Leibi Ng participaron en la lectura de "Cuentos de los dos Quijotes", de Leopoldo Minaya. (FUENTE EXTERNA)

    El pasado 27 de noviembre de 2025, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña se convirtió en punto de encuentro para una emotiva celebración literaria: la lectura pública de Cuento de los dos Quijotes, del poeta Leopoldo Minaya.

    Ante un grupo de reconocidos escritores de literatura infantil y juvenil, la obra cobró vida en un ambiente cargado de complicidad artística y admiración.

    Expandir imagen
    Infografía

    La actividad fue encabezada por Rafael Peralta Romero, director de la institución, y contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito literario, como Lucía Amelia Cabral, Brunilda Contreras, Eleanor Grimaldi Silié, Leibi Ng, Karina Castillo, Geraldine de Santis, Rita Díaz, Rosa Francia Esquea, Marilyn Armenteros, Josanny Moní, Amarilis Cueto y Judith Féliz.

    Un relato contra las injusticias

    Durante la lectura, se destacó la esencia del cuento de Minaya, donde don Quijote vuelve a salir de los libros para encontrarse con un niño dispuesto a soñar y a luchar contra las injusticias del mundo.

    El relato, tejido en versos de profunda musicalidad, sostiene una premisa luminosa: mientras exista un niño capaz de soñar, el Quijote seguirá vivo.

    Expandir imagen
    Infografía

    Las ilustraciones del libro, creadas por la artista Sarah Amaro, también recibieron una mención especial. Su trabajo fue descrito como una interpretación visual que dialoga con la poesía, al punto de inspirar una frase que arrancó sonrisas entre los presentes: "Si Minaya convoca al Quijote con palabras, Amaro lo convoca con luz".

    El encuentro permitió repasar la trayectoria de Minaya en la literatura infantojuvenil y sus publicaciones más recientes, entre ellas la segunda edición de Historia de la doncella que fue a la guerra y la primera edición de Comedia al pie de la luna, ambas lanzadas en 2025.

    Asimismo, se recordó que Cuento de los dos Quijotes fue galardonado en los Premios Dulcinea 2001, otorgados por la Asociación Acción Cultural Miguel de Cervantes en Barcelona, y que la obra apareció en las revistas Cervantina y Cervantina Digital.

    También se mencionó la edición en audiolibro producida en 2007 como parte de la colección Tesoros Literarios para Niños y Jóvenes, que incluyó siete obras de Minaya, además de Los zapaticos de rosa, de José Martí, y un volumen de cuentos breves de León Tolstói.

    Los asistentes celebraron la contribución de Leopoldo Minaya a la literatura infantil y juvenil dominicana, así como su presencia y reconocimiento en el ámbito literario internacional.

