El Senado de la República Dominicana rinde homenaje a José Cestero y a Carmen Heredia

De izquierda a derecha, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Carmen Heredia, Ricardo de los Santos, Pedro Catrain y Ginnette Bournigal, durante el acto organizado por el Senado para reconocer a Heredia y rendir un tributo póstumo al maestro José Cestero. ( SUMINISTRADA )

El Senado de la República reconoció las trayectorias del destacado maestro de las artes plásticas José Cestero y de Carmen Heredia Ottenwalder por sus aportes en favor del arte y la cultura en la República Dominicana.

Las resoluciones que sustentan la propuesta de reconocimiento son de la autoría de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné, representante de la provincia Hermanas Mirabal.

El homenaje estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto al vicepresidente, el senador Pedro Catrain. Además, participaron los senadores Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Senado, y Ginnette Bournigal.

La resolución que reconoce a Carmen Heredia Ottenwalder destaca los aportes que ha realizado como connotada crítica de arte y escritora, quien durante más de 45 años ha impulsado el desarrollo del teatro, la danza y la música en el país.

Al pronunciar las palabras de motivación del acto, la senadora María Mercedes Ortiz destacó lo memorable del momento, "al reconocer en este día a dos grandes glorias del arte y la cultura dominicana".

"Hablar de doña Carmen Heredia, es reconocer a una mujer que desde niña ha dedicado su vida al arte, y que ha buscado en la danza, la música y el teatro una manera de elevar la existencia humana", dijo la legisladora.

Carmen Heredia Ottenwalder agradeció al presidente del Senado y a la senadora María Mercedes Ortiz por el reconocimiento, recordando a figuras relevantes del ámbito artístico y cultural que incidieron en su formación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/b9b50a5a-1706-4562-a8e1-3029df6613a6-1-212a1b23.jpg Familiares y amigos acompañaron a Carmen Heredia y a la viudad de Cestero.

Detalles del homenaje póstumo a José Cestero en el Senado

En cuanto al homenaje póstumo al maestro José Cestero, la proponente de la pieza, senadora María Mercedes Ortiz Diloné, evocó la grandeza del artista, reconociendo la obra y los aportes que ha realizado: "Su triste partida el 16 de julio del 2025 no apagó su fuerza, porque un creador auténtico no muere, permanece en el color, en la forma y en la emoción que provoca su obra. Hoy reconocemos no solo lo que pintó, sino lo que significó para nuestro país".

La pieza que reconoce al destacado genio de las artes plásticas enumera la fecunda trayectoria de Cestero, quien realizó alrededor de un centenar de exposiciones individuales y colectivas en el país y el extranjero, que lo hicieron merecedor de decenas de reconocimientos locales e internacionales.

Luego de la lectura de la semblanza del maestro Cestero, el viceministro de Cultura, Gamal Michelén, hizo un recorrido por la vida del artista a través de un análisis de su obra y de algunas piezas que reposan en el Senado de la República.

El pergamino de reconocimiento de José Cestero fue recibido por su viuda, la señora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/senado-cestero-124e0463.jpg Carlos Gómez, María Merceds Ortiz, Sorangel Ravelo, viuda Cestero, Ricardo de los Santos, Pedro Catrain y Ginette Bournigal.

. Las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por la artista plástica Elsa Núñez, quien valoró el legado de innumerables obras dejadas por el virtuoso como producto de incansables investigaciones "que lo elevan como uno de los principales artistas del país".

"José Cestero es un artista que no solo ha hecho historia, sino que, con sus obras, ha dejado un legado al país", concluyó la artista.

En el acto participaron destacadas figuras, como son: el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; el exlegislador, Julio César Valentín; el exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez; además de Freddy Ginebra, Elsa Núñez, Manuel Tejada, entre otras personalidades.

Por el Senado estuvieron los senadores Dagoberto Rodríguez, Daniel Rivera, Antonio Taveras, Antonio Marte y Odalis Rodríguez, así como funcionarios y colaboradores de la institución.