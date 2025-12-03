La Fundación Sinfonía presenta Atempo, para conectar la tradición vocal con las nuevas perspectivas

El debut de Atempo se hizo durante un encuentro en el Banco BDI. ( KEVIN RIVAS )

La Fundación Sinfonía llevó a cabo un encuentro para dar a conocer su más reciente novedad: Atempo, una apuesta vocal, concebida para explorar la voz desde una dimensión contemporánea y renovar la experiencia coral en República Dominicana.

El debut de la agrupación, que también marcó la apertura de su Temporada Festiva 2025, la cual tuvo lugar en el auditorio del Banco BDI, donde el público disfrutó de un repertorio musical especial de temporada, con arreglos y piezas tradicionales como:

La Primera Navidad, Niño Rey, Deck the Halls, además de clásicos como White Christmas, Santa Claus Is Coming to Town y Jingle Bells, que llenaron el recinto del espíritu festivo que caracteriza estas fechas.

Fueron 11 voces las que llenaron de elegancia y alegría el lugar, a su vez están distribuidas en cuatro cuerdas:

Sopranos: Paola Prado, Gabriela García, Melissa Moya, Paloma Núñez y Silvia Avilés.

Contraltos: Claudia González y Beatrice Mota.

Tenores: Isaac Segura y Rubén Ventura.

Bajos: Jens Linden y Yohansel Villegas.

Discursos de la velada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/img-20251203-wa0390-c0bdf086.jpg Marisol Rodríguez Copello, Nadia Nicola y Margarita Miranda. (KEVIN RIVAA)

La ceremonia inició con las palabras de Vera Peralta, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la relevancia del proyecto para la Fundación Sinfonía.

Además, la entidad reconoció a la casa de moda Jenny Polanco, cuyo aporte fue clave para el vestuario de la agrupación.

La colaboración, liderada por Carla Quiñones Polanco y la diseñadora Carolina Socías, aportó una estética refinada y coherente con la filosofía del proyecto. También se agradeció el apoyo de Sofratesa y de doña Nelsi Giacinti.

Acto seguido la co-presidenta de la Fundación Sinfonía, Marisol Rodríguez Copello, recordó que esta presentación tiene lugar en vísperas del 40 aniversario de Sinfonía, una institución que ha trabajado durante cuatro décadas por la excelencia musical y la formación artística en la República Dominicana.

Acto seguido, la presidenta de Sinfonía, Margarita Miranda Mitrov, compartió detalles sobre la gestación de Atempo, un proyecto que calificó como "un sueño acariciado" y fruto de meses de conversaciones junto a la maestra Nicola, quien lidera este proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/img-20251203-wa0386-0265865f.jpg Nadia Nicola (KEVIN RIVAS)

La maestra Nadia Nicola es una figura destacada de la dirección coral y la pedagogía vocal. Formada en la Escuela Nacional de Artes de La Habana y con titulaciones avanzadas de The Royal Schools of Music del Reino Unido,

Ella aporta rigor técnico, sensibilidad artística y una marcada vocación por el desarrollo de nuevas generaciones de intérpretes.

"Atempo aspira a convertirse en una referencia por su versatilidad artística", afirmó. Su programación incluye polifonía renacentista, repertorio latinoamericano, ciclos corales y estrenos contemporáneos, siempre bajo un enfoque interpretativo riguroso.