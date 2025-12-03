República Dominicana presenta tres obras en la FIL Guadalajara 2025

La República Dominicana realizó la puesta en circulación de tres libros de autores nacionales durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025. El acto, encabezado por el embajador de la República Dominicana en México, Juan Bolívar Díaz, marcó la primera presencia institucional del país en este importante evento literario.

Las obras presentadas fueron En la sombra del autismo, de Alci Polanco; El bolero en Iberoamérica, de Felucho Jiménez; y Cuentos y poemas, de Rita Indiana, este último introducido por su editor, Miguel D. Mena.

Tras las presentaciones, se realizó un coloquio en el restaurante dominicano Lluvia Café, en Guadalajara, donde se conversó con mayor detalle sobre los libros y se compartió con miembros de la comunidad dominicana residente en la ciudad.

El stand dominicano en la FIL Guadalajara ofrece una amplia selección de publicaciones del Banco Central , el Archivo General de la Nación y diversas editoriales independientes, con más de 100 autores dominicanos representados en los estantes.

Además de Juan Bolívar Díaz y su esposa, Ada Wiscovicth Carlo, el acto inaugural contó con la presencia del primer secretario y encargado de Asuntos Culturales, Samuel Esteban, junto a los gestores editoriales Miguel D. Mena, de Cielo Naranja, y Mary Claudia Pérez, de Nuevas Tierras Ediciones.