×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
FIL Guadalajara 2025
FIL Guadalajara 2025

República Dominicana presenta tres obras en la FIL Guadalajara 2025

Las obras presentadas fueron "En la sombra del autismo", de Alci Polanco; "El bolero en Iberoamérica", de Felucho Jiménez; y "Cuentos y poemas", de Rita Indiana

    Expandir imagen
    República Dominicana presenta tres obras en la FIL Guadalajara 2025
    Samuel Esteban, Ada Wiscovicth Carlo, Juan Bolívar Díaz, Mary Claudia Pérez y Miguel D. Mena. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana realizó la puesta en circulación de tres libros de autores nacionales durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025. El acto, encabezado por el embajador de la República Dominicana en México, Juan Bolívar Díaz, marcó la primera presencia institucional del país en este importante evento literario.

    Las obras presentadas fueron En la sombra del autismo, de Alci Polanco; El bolero en Iberoamérica, de Felucho Jiménez; y Cuentos y poemas, de Rita Indiana, este último introducido por su editor, Miguel D. Mena.

    Tras las presentaciones, se realizó un coloquio en el restaurante dominicano Lluvia Café, en Guadalajara, donde se conversó con mayor detalle sobre los libros y se compartió con miembros de la comunidad dominicana residente en la ciudad.

    Más

    • El stand dominicano en la FIL Guadalajara ofrece una amplia selección de publicaciones del Banco Central, el Archivo General de la Nación y diversas editoriales independientes, con más de 100 autores dominicanos representados en los estantes.
    • Además de Juan Bolívar Díaz y su esposa, Ada Wiscovicth Carlo, el acto inaugural contó con la presencia del primer secretario y encargado de Asuntos Culturales, Samuel Esteban, junto a los gestores editoriales Miguel D. Mena, de Cielo Naranja, y Mary Claudia Pérez, de Nuevas Tierras Ediciones.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.