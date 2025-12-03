Regé-Jean Page regresará a Netflix con un thriller erótico

El actor Regé-Jean Page protagonizará la nueva serie de Netflix, Hancock Park. ( FUENTE EXTERNA )

Tras convertirse en una estrella internacional dando vida a Simon Basset, el duque de Hastings, en la primera temporada de Los Bridgerton, Regé-Jean Page prepara su regreso a Netflix. El actor protagonizará Hancock Park, un thriller erótico que aún se encuentra en desarrollo.

La serie está ambientada en el exclusivo barrio angelino del mismo nombre y Page interpretará a un miembro de la alta sociedad de Los Ángeles cuya familia lucha por mantener su estatus.

Según adelantó el portal Tudum, la ficción "sigue a un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero".

Este punto de partida desencadena el derrumbe de una comunidad obsesionada con la imagen, el dinero y el deseo.

Además de encabezar el reparto, Page también ejercerá como productor ejecutivo a través de su compañía A Mighty Stranger.

El guion corre a cargo de Matthew Barry, conocido por su trabajo en Las escalofriantes aventuras de Sabrina (2018-2020), Industry (2020) y The Guest (2025). El rodaje no ha comenzado y la plataforma no ha comunicado el resto del elenco ni la fecha de estreno.

La trayectoria del actor tras Los Bridgerton

Regé-Jean Page logró una nominación al Emmy por su papel en el drama romántico de Netflix. A pesar del éxito, decidió abandonar la serie tras la primera temporada para explorar nuevos proyectos. Volvió a la plataforma en El agente invisible (2022), junto a Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

En los últimos años también ha participado en Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (2023) y en Confidencial (Black Bag) (2025), dirigida por Steven Soderbergh.

