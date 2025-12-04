BCRD celebra la premiación de su Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2025

El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu (centro), encabezando el corte de cinta durante la premiación del Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2025, acompañado por autoridades de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó la premiación del Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2025, que recoge los trabajos presentados por bancentralianos activos y pensionados en las disciplinas de pintura, dibujo, fotografía y cuentos.

La premiación fue presidida por el gobernador de la entidad, Héctor Valdez Albizu, quien destacó que el certamen cumplió tres décadas "en las que los géneros y las temáticas han ido evolucionando con paso firme, adaptándose a las transformaciones estéticas del tiempo, y con resultados muy favorables que pueden apreciarse en las obras galardonadas".

El distinguido jurado estuvo compuesto por Marianne de Tolentino, crítica de arte y asesora del BCRD; el pintor y gestor cultural Alberto Bass; el fotógrafo Fer Figheras; el dibujante, pintor y asesor de artes plásticas, Vladimir Velázquez Matos; la poeta, narradora y fotógrafa Ángela Hernández; y el subgerente cultural del BCRD, José Alcántara Almánzar.

El gobernador agradeció "el trabajo de organización y dirección de este concurso, realizado de manera eficiente por el equipo del Departamento Cultural, y a todas las dependencias que han colaborado para hacerlo realidad".

Ganadores

Los ganadores en las diversas facetas artísticas fueron:

En la categoría pintura el primer premio fue para la obra ´Pero... con coco´, de Rafael Elías Fernández ; el segundo para ´Mi refugio´, de Fabiano Antonio García; el tercero para ´Frutas que deleitan´, de Jasinta Encarnación, recibiendo menciones de honor Yolanda Esteban y Manuel A. Concepción.

En la categoría fotografía el primer premio fue ´La carga de la dignidad´, de Isidro E. Pérez ; el segundo ´Recuerdos ante la puerta del más allá´, de Máximo S. Jáquez; el tercero ´Activos´, de Isidro F. Pérez; recibiendo menciones de honor Domingo Marte y Vladimir Velázquez.

En la categoría dibujo el primer premio fue a parar a la obra ´¡Protéjanme!´, de Heriberto Parra; el segundo ´Metamorfosis humana´, de Juan Pérez Hernández; y el tercer premio ´Sentidos de sabiduría´, de Ana Alexandra Pérez.

En la categoría cuento resultó ganador ´Visible´, de Próspero Eloy Pérez; el segundo ´El día en que volvió Ricardo´, de Narda Marizán; y el tercero ´El susurro de Valle Almendra´, de Fe Arelis Rosario.

Durante la actividad se repartieron ejemplares del libro ´Obras premiadas. Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2024´, que recoge los trabajos galardonados el año pasado; y el gobernador, junto a las autoridades del BCRD, cortó la cinta de la exposición de las obras participantes y galardonadas en este "Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2025", la cual podrá ser visitada por todos los interesados hasta el próximo viernes 2 de enero de 2026.

El gobernador estuvo acompañado por el miembro de la Junta Monetaria, Arturo Martinez Moya; la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar; el subgerente cultural, José Alcántara Almánzar; así como demás subgerentes, asesores, directores y consultores del Banco Central.

