El próximo domingo 7 de diciembre a las 6:00 p. m., Color Visión será la ventana oficial en República Dominicana para la transmisión de La Premiere, el especial televisivo de Karol G que mostrará escenas inéditas y relatos íntimos de su más reciente producción musical.

Con esta difusión, el canal continúa fortaleciendo la variedad temática que ha ofrecido al público desde su fundación hace 56 años, ampliando su apuesta por contenidos internacionales de alto impacto.

La información fue ofrecida mediante un comunicado por Ángel Laureano, director de Color Visión, quien destacó la importancia de que la audiencia dominicana disfrute este estreno global en tiempo real.

Detalles sobre La Premiere de Karol G

La emisión simultánea en 40 países convertirá a Karol G en la primera artista latina en presentar un proyecto de este alcance en televisión internacional, permitiendo que el público local viva la experiencia junto a millones de espectadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/premiere-poster-2-kg-a5dabd39.jpg

La Premiere es considerada la obra más ambiciosa del universo Tropicoqueta. Se trata de una experiencia visual inmersiva que expande la narrativa del álbum y la proyecta a otra dimensión.

El especial incluye presentaciones exclusivas, arreglos reimaginados, versiones únicas y apariciones especiales de artistas y personalidades invitadas.

Con una duración de casi 45 minutos, la producción tomó un año de planificación y rodaje en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín.

Mientras el álbum se lanzaba el pasado 20 de junio, Karol G desarrollaba en paralelo el concepto, la narrativa y la ejecución de esta pieza audiovisual destinada a amplificar la esencia de Tropicoqueta.

La artista buscó rescatar el espíritu de los estrenos televisivos de antaño, cuando las familias se reunían frente al televisor para vivir un acontecimiento colectivo.

De esa visión surgió la transmisión simultánea a través de grandes cadenas en 40 países, bajo una premisa innegociable: que La Premiere llega gratuitamente a la mayor cantidad de personas, sin suscripciones ni barreras de acceso.

Color Visión se prepara para un evento musical sin precedentes

El especial también recoge momentos vividos con sus seguidores. Más de 200 fans participaron en Coleccionando Heridas, un unplugged grabado en los Estudios Churubusco de Ciudad de México junto a Marco Antonio Solís.

En Medellín, durante la grabación de Tu perfume", los asistentes acudieron a un fan experience sin saber que Karol G aparecería. La reacción fue tan intensa que las voces del público se integraron espontáneamente al performance final.

Realizada por Bichota Films, la megaproducción utiliza diversos formatos de grabación, desde película de 35 mm y 8 mm hasta camcorder y betacams. Sus locaciones incluyen el Teatro Heredia en Cartagena, el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, LA Hangar Studios en Los Ángeles y los Estudios Churubusco.

Con esta apuesta global, Karol G reafirma su impacto en la cultura latina y su visión de crear experiencias que conecten emocionalmente a millones.