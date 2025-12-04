Santiago inaugura exposición "El Prado en las calles"

María Amalia León, Ulises Rodríguez, Haydée de Rainieri y Laura Partal durante la apertura de "El Prado en las calles". ( FUENTE EXTERNA )

Con la presencia de destacadas figuras del ámbito cultural, fue inaugurada la noche de este jueves en Santiago de los Caballeros la exposición "El Prado en las calles", una muestra itinerante que trae al espacio público 61 reproducciones de obras maestras del Museo Nacional del Prado, ubicado en España.

La exhibición es posible gracias a una alianza estratégica entre el Centro León, la Fundación Eduardo León Jimenes, la Fundación Amigos del Museo del Prado y el propio museo español.

La propuesta museística exhibe reproducciones fotográficas a escala de una cuidada selección de lienzos. El recorrido es una panorámica cronológica que abarca desde el siglo XII hasta los primeros años del XX, permitiendo al público conocer la evolución del legado pictórico occidental a través de las grandes escuelas de pintura de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/el-prado-en-las-callesjpg-whatsapp-image-2025-12-04-at-2211493749ef42-720c2b17.jpg La muestra comienza en la calle Benito Monción.

La muestra puede ser recorrida desde hoy en la calle Benito Monción hasta la Catedral de Santiago, en un trayecto de más de 500 metros que convierte el corazón histórico de la ciudad en un museo al aire libre. Permanecerá todo el mes de diciembre.

El acto de inauguración de la exposición estuvo encabezado por María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménezsy del Centro León, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.

Durante su discurso, la presidenta del Centro León resaltó que la exposición de calle que hoy se inaugura "abre una ventana al mundo y permite que la ciudadanía, especialmente niños y jóvenes, se encuentren cara a cara con las imágenes que han modelado la sensibilidad occidental durante siglos".

Recordó que esta muestra vuelve al país 15 años después de su primera edición.

Un puente cultural entre España y República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/el-prado-en-las-calles-2jpg-whatsapp-image-2025-12-04-at-221150612f5f02-1e041035.jpg El Centro León contó con el respaldo del sector público y privado.

María Amalia León señaló que estas iniciativas fortalecen los lazos históricos entre ambos países.

De su lado, el alcalde Ulises Rodríguez celebró que Santiago haya sido escogida como sede inicial del proyecto, en un momento en que la ciudad impulsa un proceso de transformación cultural y urbana.

"El Prado en las calles no es solo una exposición, es un testimonio de la ciudad que estamos construyendo", afirmó.

Destacó que la visión de su gestión es convertir la cultura en un eje de desarrollo, democratizando el acceso a las artes, revitalizando espacios históricos y promoviendo la educación estética en las comunidades.

Recordó iniciativas recientes respaldadas por el Ayuntamiento, como la intervención de la calle Del Sol con el objetivo de convertirla en un corredor cultural, con rescate de fachadas y paisajes arquitectónicos históricos.

Curaduría y vivencias en el espacio urbano

La curadora Sara Hermann destacó el proceso de selección y emplazamiento de las obras, subrayando que la verdadera fuerza del proyecto surgió del encuentro entre las piezas, los espacios y la gente del centro histórico.

Relató que vecinos inicialmente renuentes terminaron abrazando la iniciativa al observar cómo las obras transformaban su entorno y generaban conversación.

El proyecto forma parte de la iniciativa El Prado en nosotros, que se desarrollará hasta septiembre de 2026 abarcando una gira que recorrerá Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Punta Cana y Baní. Durante este período, se desarrollarán dos proyectos itinerantes y activaciones artísticas adicionales

En el acto también participaron representantes de instituciones aliadas como Haydée de Rainieri, del Centro Cultural Rainieri; Laura Pärtal, del Banco Popular Dominicano; Carmencita Cordero, del Centro Cultural Taíno; Miriam Arredondo, del Centro Cultural de España; Ricardo González, de la Embajada de España, y Julia Castillo y Margarita Pereira, entre otros invitados especiales.