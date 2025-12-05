Villa Navidad: un recorrido festivo gratuito para toda la familia en Santo Domingo

Villa Navidad, una atractiva opción para disfrutar en familia este fin de semana. ( KEVIN RIVAS )

A continuación, las recomendaciones de Tiempo Libre que completan las actividades para este fin de semana.

Covi Quintana estrena su residencia

La cantautora dominicana, nominada al Latin Grammy, inicia el próximo domingo 7 de diciembre su residencia "El Colmado" en Casa de Teatro, acompañada por dos invitados especiales: Andrés Cepeda, Pamel y Juan Vegas.

La artista presentará sus nuevos sencillos y adelantará temas de su próximo disco, que se estrena en 2026. La noche incluirá torneo de dominó, sorpresas y mucho gozo y baile. Fecha: domingo 7 de diciembre, 6:00 p.m., Casa de Teatro.

El multiverso de La González

La actriz, humorista y creadora de contenido Yamilet González, ganadora del Soberano 2024 y conocida como La González, regresa a los escenarios con "El multiverso de La González", un show que reinventa la forma de vivir el humor.

Sus personajes más queridos —Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez y Ana Gertrudis— protagonizan este viaje cómico-emocional con situaciones disparatadas, hilarantes y profundas.

Fecha: sábado 6 de diciembre, 8:30 p. m., Gran Teatro del Cibao.

Bienvenidos a Villa Navidad

La tradición más encantadora del país vuelve a brillar con Villa Navidad, un recorrido gratuito lleno de espacios temáticos como el Túnel de Nieve, el Bosque Azul y el Carrusel. Entre luces, personajes mágicos, juegos y espectáculos, las familias podrán sumergirse en un mundo festivo diseñado para todas las edades.

Fecha: todos los días hasta el 5 de enero, Centro Olímpico (Santo Domingo) y Gran Teatro del Cibao (Santiago), de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., gratis.

Ruta musical de los chicos de la UNPHU

La Licenciatura de Música de la UNPHU inicia hoy su serie de conciertos gratuitos con el cierre del intercambio cultural junto a la Jazz an der HfMT de Hamburgo y la Escuela de Música de la UNPHU.

Participarán los estudiantes de la HfMT: Julian Glaner, Sebastian Thiele y Shawna Storoszczuk, junto a ensambles guiados por Sly de Moya, Rigo Zapata, Edgar Zambrano y Hussein Velaides.

Fecha: viernes 5 de diciembre, 9:00 p. m., azotea del Dominican Fiesta Hotel.

Jossie Esteban se presenta este sábado en Lungomare

El reconocido merenguero Jossie Esteban regresará a los escenarios locales este sábado con una presentación especial en Lungomare Bar and Lounge, un espacio que continúa consolidándose como sede de propuestas musicales de alto impacto. La noche promete ritmo, nostalgia y energía con los éxitos que han marcado su trayectoria en la música tropical.

Se prepara para recibir a los seguidores del artista en una velada que combina cercanía y celebración. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, Lungo Ticket y BoleteriaRDO.com, con precios de 2,500 pesos en VIP y 2,000 pesos en general.

Hora: 10:00 p. m.