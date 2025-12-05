Daniel Habif anuncia su llegada a República Dominicana con la conferencia "Ascender"

Daniel Habif presentará en Santo Domingo su nueva experiencia motivacional Ascender, un espectáculo que combina arte, ciencia y espiritualidad. ( SUMINISTRADA )

El conferencista Daniel Habif, considerado una de las voces más influyentes del desarrollo personal en el ámbito hispano, llegará a la República Dominicana el 4 de febrero de 2026 para presentar Ascender, su nueva experiencia transformacional en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Habif ha construido una trayectoria que lo coloca entre los conferencistas más reconocidos del mundo. Es autor bestseller, con más de un millón de copias vendidas de sus libros Inquebrantables, Las trampas del miedo y Ruge.

Su carrera suma más de 500 conferencias en 170 ciudades de 25 países, más de 700,000 boletos vendidos y presentaciones con llenos totales en recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional, Radio City Music Hall, Luna Park y Arena Movistar.

Su presencia en escenarios internacionales lo ha llevado a compartir espacio con líderes de alto perfil, entre ellos Barack Obama, Richard Branson, Óscar Arias y Ken Segall.

Además, ha participado en foros como Forbes, Economic Forum e International Innovation Forum, y ha estado vinculado al mundo del entretenimiento en eventos como Person of the Year, Latin Grammys, Venezuela Aid Live, Latin Billboard y Premios Juventud.

Más allá de su labor comunicacional, Habif forma parte del consejo directivo de Fundación Freedom, organización dedicada a prevenir y combatir la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual, trabajando en coordinación con entidades internacionales y autoridades gubernamentales.

Con una comunidad digital que supera los 30 millones de seguidores y más de mil millones de vistas acumuladas, el conferencista continúa expandiendo su impacto mientras cursa una tercera carrera universitaria en Psicología y desarrolla su cuarta obra literaria.

De la propuesta

Ascender, su nueva gira mundial, propone una experiencia que integra inspiración, arte, música en vivo, ciencia y espiritualidad. El espectáculo ha sido descrito como una montaña de emociones, diseñada para generar un punto de inflexión profundo en la vida de los asistentes y marcar un antes y un después en su desarrollo personal.

La venta de boletos ya está disponible exclusivamente en tuboleta.com.do. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la alta demanda y al historial de llenos totales que caracteriza las presentaciones de Habif.

Su llegada en 2026 se perfila como uno de los eventos motivacionales más relevantes del año, reafirmando el compromiso de ofrecer al público dominicano propuestas de alto impacto intelectual, emocional y artístico.