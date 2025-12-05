Enrique Feliz será el invitado especial de la segunda edición de "Crónicas Musicales"

El compositor Enrique Feliz será el invitado central de la segunda edición de la tertulia Crónicas Musicales, dirigida por Máximo Jiménez.. ( SUMINISTRADA )

El periodista y gestor cultural Máximo Jiménez anunció la segunda edición de la tertulia Crónicas Musicales, un espacio dedicado a descubrir las historias, procesos creativos y memorias que han dado forma a la música popular dominicana.

En esta nueva entrega, el invitado será el destacado compositor Enrique Feliz, reconocido por la solidez de su catálogo y su versatilidad dentro del cancionero latino.

El encuentro se realizará el jueves 11 de noviembre a las 6:45 de la tarde en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, un escenario que vuelve a convertirse en punto de convergencia para músicos, investigadores, melómanos y público interesado en conocer de cerca a los grandes creadores de la música.

Enrique Feliz, autor de obras que han marcado distintas etapas del repertorio tropical, será el centro de una conversación abierta sobre su trayectoria y los procesos que dieron origen a canciones hoy convertidas en referentes.

Composiciones

Entre sus composiciones más difundidas figuran Corazón blindado, en la voz de Sophy; Si ella te falla, interpretada por Valeria; Palomita, grabada por Johnny Ventura; Magia rosa, popularizada por Viti Ruiz; así como Yo por tu amor, La pared y Coge cuadre, éxitos en la voz de Joe Veras.

Su obra también incluye A buscar qué, interpretada por Alex Bueno; A costilla de ella, en la versión de Kinito Méndez; Incógnita, grabada por Gilberto Santa Rosa; y Los tenis, El trabajo y Dulce amor, interpretados por El Gran Combo de Puerto Rico.

Para Máximo Jiménez, la presencia de Feliz reafirma la vocación del proyecto de reconocer en vida a los autores que han enriquecido la identidad musical del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/enrique-feliz-compositor-de-rd---01-12-2025-4-45a0e3c0.jpeg Enrique Feliz es un destacado artista.

"Enrique Feliz es un compositor cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras. Su catálogo es una muestra luminosa de cómo la música puede ser memoria, emoción y narrativa cultural", expresó el periodista al anunciar la actividad.

Temas

La conversación también abordará temas como los retos actuales de la autoría, la vigencia del merengue y la salsa en el mercado internacional y los nuevos lenguajes creativos que marcan la industria musical contemporánea.

Enrique Feliz agradeció la invitación y resaltó el valor de iniciativas como esta para preservar la memoria artística del país. "Conversar sobre mis canciones es conversar sobre el público que las hizo suyas. Esta tertulia es un puente entre la creación y la memoria colectiva", afirmó.

Crónicas Musicales cuenta con el apoyo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) y con el soporte de la dirección artística del Teatro Nacional. La entrada será abierta al público, sujeta a disponibilidad, y se recomienda llegar temprano para asegurar asiento.