Frank Gehry, pionero del deconstructivismo, muere a los 96 años

La arquitectura pierde a Frank Gehry, una de sus voces más influyentes. ( EFE )

El mundo de la arquitectura perdió este viernes a una de sus figuras más influyentes. Frank Gehry, autor de obras icónicas como el Museo Guggenheim Bilbao y el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, murió a los 96 años en su residencia de Santa Monica, California, según confirmó su jefa de gabinete al diario The New York Times.

Nacido en Toronto el 28 de febrero de 1929 bajo el nombre de Ephraim Owen Goldberg, Gehry emigró con su familia a California en 1947, estado donde desarrolló la mayor parte de su vida profesional y donde finalmente se nacionalizó estadounidense.

Estudió Arquitectura en la Universidad del Sur de California y posteriormente cursó urbanismo en Harvard tras cumplir el servicio militar.

Impacto de Gehry en la arquitectura contemporánea

Su carrera comenzó en diversos estudios y continuó con una experiencia decisiva en París antes de abrir su propia firma, Frank O. Gehry & Associates, en Santa Monica.

Desde allí empezó a delinear un lenguaje propio, alejado de la rigidez modernista predominante en la época. Ese espíritu se reflejó tanto en las intervenciones que realizó en su propia vivienda como en proyectos tempranos, entre ellos sus célebres colecciones de muebles de cartón Easy Edges (1969) y Experimental Edges (1979).

Considerado uno de los principales referentes del deconstructivismo, Gehry defendía que la arquitectura debía concebirse como una obra de arte total, capaz de generar la misma emoción que una escultura. Su enfoque, audaz y provocador, transformó la forma en que el público y la crítica entendieron el espacio construido.

Obras más destacadas de Frank Gehry en el mundo

El reconocimiento internacional le llegó de manera definitiva en 1989 con el Premio Pritzker, el galardón más prestigioso de la disciplina. A partir de entonces, su despacho vio multiplicarse los encargos alrededor del mundo.

Su obra más influyente, el Museo Guggenheim Bilbao —inaugurado en 1997 tras seis años de trabajo— redefinió el papel de la arquitectura en la regeneración urbana y marcó un antes y un después en la relación entre arte, ciudad y desarrollo cultural.

En España firmó otros proyectos destacados, como la escultura del Pez Dorado en el Paseo Marítimo de Barcelona y las bodegas del Marqués de Riscal en Elciego (Álava).

En Estados Unidos dejó obras monumentales como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y el Jay Pritzker Pavilion de Chicago, consolidándose como uno de los grandes diseñadores de auditorios del mundo.

Su trayectoria fue reconocida con el León de Oro de la Bienal de Venecia en 2008, la Medalla de Oro de la American Institute of Architects en 1999 y la Medalla Presidencial de la Libertad —máxima distinción civil de Estados Unidos— otorgada en 2016.

Gehry deja un legado que trascendió lo arquitectónico para convertirse en parte de la cultura popular. Admirado por la audacia de sus formas y cuestionado por su radicalidad estructural, su influencia se mantiene intacta en varias generaciones de arquitectos que vieron en él la prueba de que la arquitectura también puede ser un acto de imaginación desbordada.