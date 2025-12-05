"Habemus Papa": fe, poder y filosofía

El artista dominicano Guillermo Cordero cierra su año 2025 por todo lo alto, llevando a escena una pieza de primer nivel a la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con "Habemus Papa", el laureado productor y director desafía los límites del teatro dominicano con una obra en la que los ideales, la filosofía, la emoción, fe y poder se entrelazan en un duelo interpretativo de alto nivel.

La pieza sube a escena del 5 al 14 de diciembre, viernes y sábados, a las 8:30 p.m., y domingos a las 6:30 p.m., con los actores Pepe Sierra, José Guillermo Cortines, Elvira Taveras y Karina Larrauri.

Dos visiones

"Es un texto que necesitaba una compenetración de los dos actores, una unión espiritual y un convencimiento para el público a partir de sus creencias religiosas, porque el papa Benedicto XVI era un intelectual, un hombre dedicado al estudio, a la escritura, a la filosofía, con un perfil conservador al extremo en términos de su visión del catolicismo, y el papa Francisco era jesuita; tenía una visión mucho más libre, hacia la humildad, los jesuitas hacen votos de pobreza", reflexiona Cordero en entrevista con Tiempo Libre sobre la trama de la obra, basada en la historia real de los pontífices Benedicto XVI y Francisco, en quienes se inspira la película "Los dos papas".

Basada en la aclamada "The Pope" de Anthony McCarten y adaptada al teatro dominicano por el dramaturgo José Emilio Bencosme, la historia narra el histórico encuentro entre el papa Benedicto XVI (Pepe Sierra) y el cardenal Jorge Bergoglio (José Guillermo Cortines), quien más tarde se convertiría en el papa Francisco, dos hombres que finalmente darían forma de manera muy diferente al futuro de la fe mundial.

Esa conversación entre los hombres más importantes de la Iglesia católica a principios del siglo XXI impactará desde el primer momento. Se trata de una lección de vida desde que suba el telón de la Ravelo.

"A pesar de pensar distinto, ellos encuentran al final la luz del entendimiento, que es uno de los grandes mensajes de la obra. Esta enseñanza la tiene intrínseca el texto de la obra", refleja Guillermo Cordero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/guillermo-cordero3-002282ac.jpg El productor y director teatral Guillermo Cordero.

Actuaciones de calidad

Sobre la selección de los actores, Cordero cuenta que el papel de Pepe y José Guillermo en su espectáculo teatral "Juana la loca" dejó la vara alta. "Son unos profesionales dedicados. Sabía que iban a estar dispuestos a este proceso que realmente ha enriquecido a ambos como actores".

Para Cortines, es un gran desafío esta pieza en la que se quita el traje de galán para encarnar a un papa Francisco con contenido, humano y vulnerable; mientras Pepe Sierra da vida a un Benedicto sólido y profundamente institucional.

A su lado, Karina Larrauri (Sor Leticia) y Elvira Taveras (Sor Petra) aportan matices y sensibilidad, acompañadas por Vic Gómez y Héctor Then, en interpretaciones que elevan la tensión emocional de la trama.

Fiel a su estándar de excelencia, el director artístico de Premios Soberano logra que cada silencio pese tanto como un diálogo.

Con una escenografía sobria y simbólica, el escenario se transformará en un sitio de introspección donde el poder presente tenderá a hacer que la fe y la duda se miren a sí mismas con una fuerza casi confesional.

"Habemus Papa" se consolida como una obra imprescindible para cerrar el año teatral.

Un reto: la transformación del elenco Más allá de la película "Los dos papas", la obra teatral "Habemus papa" brinda una experiencia emocional distinta, "donde hay una profunda confrontación entre los ideales de dos grandes hombres, y realmente hay momentos donde las lágrimas brotan", explica Guillermo Cordero. El productor teatral subraya, además, que la transformación de los personajes en términos visuales es impresionante. La artista de maquillaje Ana María Andrickson es la encargada de envejecerlos. El proceso dura casi tres horas cada uno. "Es impresionante cuando los ves con los hábitos, tanto de cardenal como de papa, te sobrecoge emocionalmente. Desde el cambio de sus voces, ademanes y gestos, la gente conectará profundamente con cada palabra. Estoy muy feliz por el resultado". Una obra que invita a mirar de cerca aquello que normalmente se esconde detrás de los muros.