Netflix anuncia los nuevos cambios en la plataforma tras la compra de Warner Bros

Con el acuerdo, Netflix y Warner Bros fusionan sus catálogos de entretenimiento sin cambios inmediatos

    Netflix anuncia los nuevos cambios en la plataforma tras la compra de Warner Bros
    Logos de Netflix y Warner Bros. (FUENTE EXTERNA.)

    Netflix informó este viernes que alcanzó un acuerdo para adquirir Warner Bros., uno de los conglomerados de entretenimiento más influyentes del mundo. La operación incluye los estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, responsables de algunas de las franquicias más exitosas de la industria.

    La compañía comunicó la noticia a sus suscriptores a través de un mensaje en el que destacó que la unión permitirá integrar el catálogo de historias icónicas de Warner Bros. con sus propias producciones originales.

    Detalles del acuerdo

    Entre las franquicias mencionadas se encuentran Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC. A estas se sumarán títulos emblemáticos de Netflix como Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton y la próxima KPop Demon Hunters.

    • Pese al enorme alcance de la operación, la empresa aclaró que por ahora no habrá cambios inmediatos para los usuarios. Tanto Netflix como HBO Max continuarán operando de manera independiente mientras se completan los pasos necesarios para cerrar el acuerdo, que incluyen aprobaciones regulatorias y del cuerpo de accionistas.

    "Te avisaremos cuando tengamos más información que compartir", señala el comunicado enviado a los suscriptores, en el que Netflix reafirma su compromiso de ofrecer más contenido de calidad, incluyendo series, películas, videojuegos y programación en vivo.

    La posible integración de las dos plataformas genera expectativas en la industria del entretenimiento, debido a la amplia combinación de catálogos y al impacto que podría tener en el mercado global del streaming.

    Por el momento, los usuarios podrán continuar disfrutando de sus contenidos habituales sin modificaciones en sus planes actuales.

