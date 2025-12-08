Paramount prepara una contraoferta para impedir que Netflix adquiera Warner Bros Discovery

La nueva oferta de Paramount para frenar la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por parte de Netflix valora la empresa en más de 108 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa estadounidense de producción y distribución de cine y televisión, Paramount, prepara una nueva contraoferta con el objetivo de frenar la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por parte de la plataforma de streaming, Netflix, una operación que ha sacudido la industria del entretenimiento.

Paramount considera que su propuesta de US$ 30 por acción en efectivo supera ampliamente la de Netflix, que ofreció US$ 27.75 por acción, equivalente a un valor empresarial de 82.7 mil millones de dólares, además de un paquete combinado de acciones, el valor asociado a la división del negocio de cable y el segmento de Redes Globales.

Este lunes, a través de un comunicado, Paramount informó que esta nueva oferta valora la empresa en 108,400 millones de dólares, que representa una prima del 139 %.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance Corporation, afirmó:

"Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra excelente oferta en efectivo por sus acciones de toda la compañía. Nuestra oferta pública, que se ajusta a los mismos términos que presentamos al Consejo de Administración de Warner Bros. Presentamos nuestra oferta directamente a los accionistas para brindarles la oportunidad de actuar en su propio beneficio y maximizar el valor de sus acciones".

Propuestas

De acuerdo con The New York Times: "la última oferta, entregada el 13 de octubre, proponía pagar 23.50 dólares por acción en efectivo y acciones, lo que representa una prima del 87 % sobre el precio de las acciones antes de que se revelara públicamente el interés de Paramount en septiembre. El miércoles, las acciones cerraron en 20.53 dólares".

Sin embargo, para octubre Paramount ya había presentado una oferta de 27 dólares por acción por el 100 % de la compañía.

Si Netflix concreta la compra

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

Si el acuerdo se concreta, Netflix obtendrá uno de los catálogos más valiosos del mundo, que incluye Warner Bros Pictures, CNN, DC Studios, Discovery Channel, HBO Max, y franquicias icónicas como Harry Potter, Game of Thrones, Friends, Batman, The Big Bang Theory y Dune.

La maniobra de Netflix busca afianzar su liderazgo en el streaming frente a la creciente competencia de Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y plataformas emergentes respaldadas por grandes estudios y conglomerados tecnológicos.

Mientras tanto, Paramount intenta evitar que su rival se haga con un portafolio histórico que incluye derechos deportivos en vivo, una enorme capacidad de producción y el prestigio global de HBO, considerado durante décadas un referente en la televisión por suscripción.



