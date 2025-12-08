La joven cantante Larissa Santana, de 17 años,participante de Dominicana´s Got Talent, se destacó con su interpretación de "I Have Nothing", de Whitney Houston en el séptimo episodio del programa de televisión.

Tras su presentación, Larissa conversó con Diario Libre y expresó sentirse "muy feliz y emocionada", confesando que no esperaba la efusiva reacción que recibió en el escenario.

"La verdad me sorprendió mucho la reacción que tuvo el jurado y también el público. Me encantó cuando el público me animó a seguir cantando este tema", comentó con la emoción a flor de piel.

Nacida y criada en Monte Plata, desde pequeña, Larissa encontró su pasión por la música en la iglesia, donde comenzó a cantar, proveniente de una familia cristiana.

Aunque en DGT eligió una canción en inglés por la fuerza vocal que caracterizó a la estadounidense Whitney Houston, afirma que su esencia sigue siendo la música cristiana, género que la ha acompañado desde sus inicios y en el que se siente más identificada.

Ella admira profundamente a Lilly Goodman y asegura que le encantaría tener la oportunidad de grabar con ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-04-at-2033213f549aba-bcdb3823.jpg Larissa Santana y sus padres Welligton Santana y Yarrissa Guzmán. (FÉLIX LEÓN)

Sobre su experiencia en el concurso, la describe como "muchas emociones juntas, nervios, pero al final fluí, lo hice bien".

Larissa también confesó que se visualiza como ganadora del programa; y si obtuviera el premio, lo invertiría en su carrera artística, en sus estudios, donaría una parte a su iglesia y compartiría otra con su familia.

Durante la entrevista, no pudo contener las lágrimas al hablar de sus padres, Yarissa Guzmán y Wellignton Santana quienes estuvieron presentes apoyándola en el estudio.

"Los amo, gracias por apoyarme, gracias por siempre estar conmigo", dijo con la voz entrecortada lanzándoles un beso.

Con su mensaje de gratitud, Larissa Santana dedicó su actuación a su familia y a su fe cristiana.