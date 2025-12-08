×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Larissa Santana
Larissa Santana

VIDEO | Larissa Santana interpreta "I have nothing" de Whitney Houston en DGT

La joven residente en Monte Plata admira a Lilly Goodman y asegura que le encantaría tener la oportunidad de grabar con ella

  • Daniela Pujols - Twitter

La joven cantante Larissa Santana, de 17 años,participante de Dominicana´s Got Talent, se destacó con su interpretación de "I Have Nothing", de Whitney Houston en el séptimo episodio del programa de televisión.

Tras su presentación, Larissa conversó con Diario Libre y expresó sentirse "muy feliz y emocionada", confesando que no esperaba la efusiva reacción que recibió en el escenario.

"La verdad me sorprendió mucho la reacción que tuvo el jurado y también el público. Me encantó cuando el público me animó a seguir cantando este tema", comentó con la emoción a flor de piel.

Nacida y criada en Monte Plata, desde pequeña, Larissa encontró su pasión por la música en la iglesia, donde comenzó a cantar, proveniente de una familia cristiana.

Aunque en DGT eligió una canción en inglés por la fuerza vocal que caracterizó a la estadounidense Whitney Houston, afirma que su esencia sigue siendo la música cristiana, género que la ha acompañado desde sus inicios y en el que se siente más identificada.

Ella admira profundamente a Lilly Goodman y asegura que le encantaría tener la oportunidad de grabar con ella.

Expandir imagen
Infografía
Larissa Santana y sus padres Welligton Santana y Yarrissa Guzmán. (FÉLIX LEÓN)

Sobre su experiencia en el concurso, la describe como "muchas emociones juntas, nervios, pero al final fluí, lo hice bien".

Larissa también confesó que se visualiza como ganadora del programa; y si obtuviera el premio, lo invertiría en su carrera artística, en sus estudios, donaría una parte a su iglesia y compartiría otra con su familia.

Durante la entrevista, no pudo contener las lágrimas al hablar de sus padres, Yarissa Guzmán y Wellignton Santana quienes estuvieron presentes apoyándola en el estudio.

"Los amo, gracias por apoyarme, gracias por siempre estar conmigo", dijo con la voz entrecortada lanzándoles un beso.

Con su mensaje de gratitud, Larissa Santana dedicó su actuación a su familia y a su fe cristiana.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.