VIDEO | Leudys Alexander Camacho, el niño de 13 años que cantó "Cobarde" en Dominicana's Got Talent (DGT)
El jovencito le dedicó unas palabras a su abuela, Altagracia Martínez, agradeciéndole su apoyo incondicional
Con tan solo 13 años, el talentoso Leudys Alexander Camacho encantó al jurado de Dominicana´s Got Talent (DGT) con su interpretación del merengue "Cobarde", tema con el que quiso rendir homenaje al fenecido artista dominicano Rubby Pérez.
Leudys dijo a Diario Libre sentirse "muy feliz y contento" por haber recibido los "Si" de los jueces en el episodio 5 de la tercera temporada Dominicana's Got Talent. El niño dijo que decidió cantar este merengue "para darle un homenaje a nuestro queridísimo Rubby Pérez".
En casa, suele interpretar también otros éxitos del merenguero, como "Volveré" y "De color de rosa".
Su abuela, Altagracia Martínez, lo acompañó durante la presentación y ha sido testigo de su pasión por la música. "Me siento muy feliz, muy emocionada por su actuación. De verdad que sí", dijo con una sonrisa a su lado.
Apoyo de su abuela
Martínez relató que Leudys descubrió su amor por el canto a los 10 años, cuando una vecina lo llevó a la plaza Juan Barón y él decidió participar espontáneamente en un karaoke. "De ahí para acá, donde ve un micrófono, se hace dueño", contó risueña. Además, lo describe como un niño "muy educado, obediente, inteligente y colaborador".
El chico, por su parte, le dedicó unas palabras a su abuela, agradeciéndole su apoyo incondicional:
"Muchas gracias por todo el apoyo que me ha dado durante mi trayectoria en la música".
- Si ganara el concurso de DGT, el jovencito afirma que pagaría una buena academia de música y "ayudaría a mi mami con su casita".
Este niño que cautivó en el escenario de Dominicana´s Got Talent es una muestra de que su talento viene acompañado de madurez y un corazón noble.