Con tan solo 13 años, el talentoso Leudys Alexander Camacho encantó al jurado de Dominicana´s Got Talent (DGT) con su interpretación del merengue "Cobarde", tema con el que quiso rendir homenaje al fenecido artista dominicano Rubby Pérez.

Leudys dijo a Diario Libre sentirse "muy feliz y contento" por haber recibido los "Si" de los jueces en el episodio 5 de la tercera temporada Dominicana's Got Talent. El niño dijo que decidió cantar este merengue "para darle un homenaje a nuestro queridísimo Rubby Pérez".

En casa, suele interpretar también otros éxitos del merenguero, como "Volveré" y "De color de rosa".

Su abuela, Altagracia Martínez, lo acompañó durante la presentación y ha sido testigo de su pasión por la música. "Me siento muy feliz, muy emocionada por su actuación. De verdad que sí", dijo con una sonrisa a su lado.

Apoyo de su abuela

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-04-at-20322879409ea8-4348a5e2.jpg Altagracia Martínez y el niño Leudys Alexander Camacho. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/leudys-y-su-abuela-2jpg-whatsapp-image-2025-12-04-at-20233731a84fa7-dc0a2e38.jpg

Martínez relató que Leudys descubrió su amor por el canto a los 10 años, cuando una vecina lo llevó a la plaza Juan Barón y él decidió participar espontáneamente en un karaoke. "De ahí para acá, donde ve un micrófono, se hace dueño", contó risueña. Además, lo describe como un niño "muy educado, obediente, inteligente y colaborador".

El chico, por su parte, le dedicó unas palabras a su abuela, agradeciéndole su apoyo incondicional:

"Muchas gracias por todo el apoyo que me ha dado durante mi trayectoria en la música".

Si ganara el concurso de DGT, el jovencito afirma que pagaría una buena academia de música y "ayudaría a mi mami con su casita".

Este niño que cautivó en el escenario de Dominicana´s Got Talent es una muestra de que su talento viene acompañado de madurez y un corazón noble.