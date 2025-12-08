Actualización sobre la salud de Miss Jamaica: permanece en estado crítico pero estable

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, continúa recuperándose tras el grave accidente sufrido durante la competencia preliminar de Miss Universo. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Miss Universo ofreció nuevas declaraciones sobre la evolución médica de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, quien continúa recuperándose tras el grave accidente sufrido durante la competencia preliminar en Bangkok.

En su comunicado más reciente, la organización confirmó que la joven de 23 años, quien sufrió una hemorragia intracraneal, fracturas y laceraciones faciales, permanece en estado crítico pero estable, bajo monitoreo neurológico constante en la unidad de cuidados intensivos de un hospital tailandés.

El documento precisa que Henry requiere supervisión médica especializada las 24 horas, debido a la complejidad de sus lesiones, pero su evolución muestra signos positivos dentro de la gravedad del caso.

Será repatriada a Jamaica

La organización anunció también que, en los próximos días, Henry será trasladada a Jamaica en un vuelo médico, acompañada por un equipo profesional que garantizará su estabilidad durante el viaje.

A su llegada, será llevada directamente a un hospital para continuar su tratamiento y rehabilitación.

Miss Universo confirmó que está financiando íntegramente la repatriación y que se compromete a cubrir todos los gastos médicos presentes y futuros derivados del accidente.

Apoyo total a la familia

La madre y la hermana de Gabrielle, que permanecen en Bangkok acompañándola, también han recibido apoyo económico y logístico de la organización, que asumió sus gastos de alojamiento y manutención.

La familia Henry expresó su gratitud:

"La Dra. Henry y su familia expresan su más sincero agradecimiento al pueblo de Jamaica, a la comunidad de Miss Universo y a sus seguidores en todo el mundo por las inmensas muestras de cariño, oraciones y ánimo".

Aunque el foco principal está en la recuperación de Henry, la decisión del certamen de continuar el espectáculo tras el accidente sigue generando debate en línea. Usuarios y especialistas cuestionan si se atendieron correctamente los protocolos de seguridad y prioridades del evento.

Gabrielle Henry es reconocida en Jamaica no solo por su participación en Miss Universo, sino también por su labor como oftalmóloga y fundadora de la See Me Foundation, organización dedicada a apoyar a personas con discapacidad visual.

Te puede interesar Se complica el estado de Miss Jamaica tras fuerte caída durante el certamen que la mantiene en UCI