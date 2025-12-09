La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos realiza concierto navideño

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos se enorgullece en anunciar la exitosa realización de su evento "Christmas in Harmony: A Dominican Lyric Night", en la iglesia Episcopal de St. John´s.

La velada reunió a miembros de la comunidad diplomática y a funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, para disfrutar de una noche de música clásica dirigida por los reconocidos artistas dominicanos:

Nathalie Peña-Comas (soprano) y Darwin Aquino (director), con la presentación especial en vivo de la Trinity Chamber Orchestra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/photo-dec-07-2025-4-02-19-pm-f54e9fa1.jpg Soprano Nathalie Peña-Comas (FUENTE EXTERNA)

El concierto atrajo a una audiencia diversa y entusiasta de más de 250 invitados, incluyendo miembros de la diáspora dominicana en los EE. UU., amantes de la música clásica, y asistentes provenientes de distintas partes del mundo, como Egipto, México y Estados Unidos, país anfitrión de la Embajada.

El evento también fue transmitido en vivo y seguido por más de 1,000 personas en la República Dominicana.

Cuerpo diplomático participante

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/photo-dec-07-2025-6-07-57-pm-bd5ffd60.jpg La embajadora María Isabel Castillo al recibir a sus invitados. (FUENTE EXTERNA)

La velada reunió a destacados miembros del cuerpo diplomático, entre ellos:

El Embajador de Bangladesh, Tareq Md. Ariful Islam

El Embajador de Ecuador, Pablo Zambrano

El Embajador de Panamá, José Miguel Alemán

La Embajadora de España, Ángeles Moreno Bau

El Ministro Consejero y Encargado de Negocios de Belice, Joshua Pott

La Ministra Consejera y Encargada de Negocios del Reino Hachemita de Jordania, Diana Al Hadid

El Ministro Consejero y Encargado de Negocios de Portugal, Pedro Carneiro

El Ministro Consejero y Encargado de Negocios de Rusia, Andrei Ledenev

Los cónsules generales de la República Dominicana en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez Zorrilla, y en Filadelfia, Lourdes Herrera.

En sus palabras, la embajadora María Isabel Castillo destacó el propósito de la noche: mostrar la riqueza cultural de la República Dominicana y su presencia en el mundo de la música clásica.

Señaló que el país "tiene tanto que ofrecer, y ocupamos con orgullo un espacio en la escena clásica global gracias a artistas de renombre como Nathalie y Darwin, quienes representan a nuestra nación con excelencia".

Las reacciones del público fueron sumamente positivas, con residentes de larga data en Washington calificando el evento como sin precedentes.

Asimismo, tal como lo expresó la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, en un mensaje especial transmitido durante el concierto, este evento marcó un momento significativo en los esfuerzos de diplomacia cultural de la Embajada, demostrando el talento artístico dominicano y el poder unificador de la música durante la temporada navideña.