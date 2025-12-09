Las preguntas incómodas a Fátima Bosch en Telemundo que la llevaron a abandonar el programa

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, durante su entrevista en el programa "Pica y se extiende", de Telemundo. ( FUENTE EXTERNA )

Fátima Bosch, la actual Miss Universo, protagonizó un tenso momento durante una entrevista en vivo en el programa Pica y se extiende de Telemundo.

La modelo mexicana, quien se encuentra en el centro de varias controversias relacionadas con su coronación, decidió abandonar la entrevista tras sentirse incómoda por las preguntas sobre los escándalos que han rodeado el certamen.

El domingo pasado, Fátima Bosch fue recibida por los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan para hablar de su reinado y de su labor como embajadora de la belleza y el empoderamiento femenino.

Sin embargo, la entrevista pronto tomó un giro inesperado cuando ambos presentadores comenzaron a cuestionar a Bosch sobre las controversias que han sacudido el certamen, incluidas las investigaciones internas y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Desde el inicio, Bosch pareció incómoda con el enfoque de la entrevista. Las preguntas, que tocaban temas delicados como las tensiones dentro de la organización y la acusación contra Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, pusieron a la reina en una posición incómoda.

La modelo intentó desviar la conversación hacia su labor social, pero las preguntas siguieron centradas en los aspectos polémicos.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Carlos Adyan abordó el tema de las visas de algunas candidatas del certamen, lo que generó un choque directo con Bosch.

El conductor preguntó: "¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?".

Bosch, visiblemente molesta, respondió: "Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Miss Universo es una empresa y un trabajo".

"Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente". Aunque intentó matizar su respuesta, la tensión continuó.

Más tarde, Lourdes Stephen le preguntó si hubiera concursado si hubiese sabido sobre las polémicas que estallarían tras su coronación, como el caso de la congelación de cuentas bancarias del presidente del certamen.

Bosch, aun visiblemente incómoda, defendió su participación: "Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con asuntos externos".

La reina de belleza aprovechó la ocasión para lamentar que el foco mediático estuviera centrado en las controversias en lugar de en su labor social.

"Tristemente, vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas", señaló.

La tensión aumentó cuando, a continuación, Adyan abordó el tema de la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, quien acusó a Fátima Bosch de difamación tras comentarios que ella hizo sobre él en su momento.

La reina, de manera tajante, negó cualquier implicación legal y aseguró que no tenía conocimiento de ninguna demanda.

"Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie... No quiero hablar de ese tema", dijo. Sin embargo, fuera de cámaras, Adyan reveló que Bosch le había dado una versión distinta, indicando que su padre estaba manejando la situación legal.

Abandono del set y cancelación de entrevistas

La entrevista continuó con creciente tensión hasta que, después de unos 10 minutos, llegó el corte comercial. Durante este, Lourdes Stephen había anunciado que Fátima Bosch continuaría en el programa y que estaría presente en otros espacios de Telemundo durante la semana.

Sin embargo, al regresar del corte, Adyan informó que la reina había decidido abandonar el set y cancelar todas sus entrevistas programadas con la cadena para la semana, sin dar mayores explicaciones sobre su decisión.

Más tarde, desde otro espacio, En Casa con Telemundo, Adyan comentó: "Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas".