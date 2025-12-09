Miss Jamaica será llevada de vuelta a su país tras permanecer en cuidados intensivos

La representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos. ( FUENTE EXTERNA )

La representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, continúa en cuidados intensivos tras sufrir hemorragia intracraneal durante su participación en el certamen de Miss Universo celebrado en Tailandia.

A tres semanas de la aparatosa caída que sufrió en el escenario de Miss Universo, la organización del Miss Universo informó que la modelo será llevada a casa.

Henry, de 28 años, tiene diagnóstico de hemorragia intracraneal, fractura y múltiples lesiones faciales. La oftalmóloga de profesión, participaba en la 74ª edición del certamen, celebrada el pasado 19 de noviembre, cuando cayó a través de una abertura del escenario mientras desfilaba en la competencia preliminar. El incidente la dejó inconsciente y obligó a su inmediato traslado a un hospital.

Diagnóstico y estado actual

La reina de belleza lleva 19 días en cuidados intensivos y permanece acompañada por su madre y su hermana. La organización adelantó que se gestiona su traslado a Jamaica, donde continuará su proceso de recuperación. Indicó además que cubrirá todos los gastos médicos, de rehabilitación y futuros tratamientos.

La reina de belleza viajará en un vuelo con escolta médica completa para continuar su tratamiento y recuperación en un hospital local.

El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, expresó en sus redes sociales palabras de apoyo para la joven, asegurando que su labor social y profesional será vital en nuevos proyectos de concienciación.

"Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, gracias por su apoyo y oraciones", escribió. También lamentó las especulaciones surgidas tras el accidente y llamó a convertir la negatividad en acciones positivas.

La familia de Henry agradeció al pueblo jamaicano, a la comunidad internacional y a los seguidores del certamen por las muestras de apoyo recibidas durante estas semanas. La organización ha asumido la responsabilidad total e inmediata del incidente, cubriendo todos los gastos médicos, de rehabilitación, alojamiento y el vuelo de repatriación.

Gabrielle Henry se perfilaba como una de las figuras más destacadas del certamen. Su presentación resaltaba su labor humanitaria y su trabajo con personas con discapacidad visual. Su participación quedó interrumpida en la edición que coronó a Fátima Bosch, Miss México, como Miss Universo 2025.