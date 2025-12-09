Miss Jamaica será llevada de vuelta a su país tras permanecer en cuidados intensivos
Gabrielle Henry, de 28 años y médica oftalmóloga de profesión, participaba en la 74ª edición del certamen del Miss Universo cuando sufrió una caída
La representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, continúa en cuidados intensivos tras sufrir hemorragia intracraneal durante su participación en el certamen de Miss Universo celebrado en Tailandia.
A tres semanas de la aparatosa caída que sufrió en el escenario de Miss Universo, la organización del Miss Universo informó que la modelo será llevada a casa.
Henry, de 28 años, tiene diagnóstico de hemorragia intracraneal, fractura y múltiples lesiones faciales. La oftalmóloga de profesión, participaba en la 74ª edición del certamen, celebrada el pasado 19 de noviembre, cuando cayó a través de una abertura del escenario mientras desfilaba en la competencia preliminar. El incidente la dejó inconsciente y obligó a su inmediato traslado a un hospital.
Diagnóstico y estado actual
La reina de belleza lleva 19 días en cuidados intensivos y permanece acompañada por su madre y su hermana. La organización adelantó que se gestiona su traslado a Jamaica, donde continuará su proceso de recuperación. Indicó además que cubrirá todos los gastos médicos, de rehabilitación y futuros tratamientos.
La reina de belleza viajará en un vuelo con escolta médica completa para continuar su tratamiento y recuperación en un hospital local.
El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, expresó en sus redes sociales palabras de apoyo para la joven, asegurando que su labor social y profesional será vital en nuevos proyectos de concienciación.
"Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, gracias por su apoyo y oraciones", escribió. También lamentó las especulaciones surgidas tras el accidente y llamó a convertir la negatividad en acciones positivas.
La familia de Henry agradeció al pueblo jamaicano, a la comunidad internacional y a los seguidores del certamen por las muestras de apoyo recibidas durante estas semanas. La organización ha asumido la responsabilidad total e inmediata del incidente, cubriendo todos los gastos médicos, de rehabilitación, alojamiento y el vuelo de repatriación.
Gabrielle Henry se perfilaba como una de las figuras más destacadas del certamen. Su presentación resaltaba su labor humanitaria y su trabajo con personas con discapacidad visual. Su participación quedó interrumpida en la edición que coronó a Fátima Bosch, Miss México, como Miss Universo 2025.