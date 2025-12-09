Punta Cana Ballet realizará "Tango vals", un espectáculo que mezcla lo clásico y caribeño

El próximo viernes 12 de diciembre, el anfiteatro de Blue Mall se convertirá en un teatro al aire libre para recibir "Tango vals". ( FUENTE EXTERNA )

Punta Cana Ballet apuesta por la innovación con la puesta en escena de "Tango vals", un espectáculo que mezcla la danza clásica, los ritmos caribeños y como novedad, el regreso a escena de su directora, la destacada coreógrafa Carolina Silvestre.

El próximo viernes 12 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, el anfiteatro de Blue Mall Punta Cana se convertirá en un teatro al aire libre para recibir la nueva propuesta "Tango vals", dirigida por la coreógrafa y bailarina Carolina Silvestre, el cual contará con 50 artistas en escena.

El espectáculo de danza tendrá, además, invitados de Argentina, Colombia y Venezuela. Punta Cana Ballet es un centro de formación en arte clásico, específicamente en la danza. El alumnado va desde los cinco hasta los 17 años, evidencia del trabajo formativo que sostiene este centro de enseñanza de danza clásica, contemporánea, jazz lírico y otros estilos derivados.

En conversación con Diario Libre, Silvestre se refirió al montaje como como un evento de calidad en el ámbito cultural y artístico. Destacó que la mayoría de la puesta en escena son inéditas. "En cuanto a la selección del acompañamiento musical tenemos diferentes autores. Habrá un sexteto que bailará "La traviata", tenemos el vals de Strauss. En una segunda parte pasamos a estilos más caribeños que tendrá como cierre el merengue sinfónico de "Caña brava", adelantó Carolina Silvestre.

Además de dirigir la obra, tendrá una participación estelar, marcando su regreso a las tablas tras una trayectoria internacional que la llevó a escenarios de Zúrich y Francia. "Es un espectáculo diferente, innovador porque mezcla el tango con el vals. Abarca diferentes manifestaciones artísticas", explica.

Un teatro, muchos mundos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/carolina-silvestre-1jpg-whatsapp-image-2025-12-09-at-183633f3a5c888-fc5035bb.jpg

En esta edición, la música es u n viaje propio. La mayoría de las piezas coreográficas son inéditas y el acompañamiento mezcla autores y épocas sin miedo a cruzarse. Habrá un sexteto que baila " La Traviata ", así como un vals de Strauss , y una segunda parte que cambia el pulso hacia lo caribeño, hasta cerra con el merengue sinfónico de "Caña brava".

"Esta edición busca resaltar la identidad dominicana y conjugar esos estilos clásicos con nuestra identidad caribeña", explica Carolina sobre la calidad internacional de esta pieza.

Importancia de la innovación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/whatsapp-image-2025-12-09-at-230606f8f3eb09-1e4a69db.jpg

Entre talleres, recitales e intercambios internacionales, la directora de la escuela habla de la importancia de la innovación. "Siempre tratamos de que el público reciba una oferta de calidad y también teniendo en cuenta esa variación y versatilidad. Intentamos siempre crear y no repetir el tipo de espectáculo", dice Carolina Silvestre, quien realiza distintas funciones por año.

"Cada montaje se vuelve un hijito, porque es todo un equipo y un conglomerado de esfuerzos que se unen, desde la dramaturgia, la selección de los artistas... es un trabajo muy laborioso".

La coreógrafa valora que "Tengo vals" es un espectáculo que no solo se baila, sino que se siente.