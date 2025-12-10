El Milagro de la Navidad regresa con tres funciones en la Torre Popular

Los personajes del nacimiento, interpretados por empleados del Banco Popular y sus hijos, dan vida a la puesta en escena de El Milagro de la Navidad en la Torre Popular. ( SUMINISTRADA )

El Banco Popular Dominicano anunció que su tradicional espectáculo El Milagro de la Navidad se presentará los días 14, 21 y 25 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, en el complejo de la Torre Popular en Santo Domingo.

La entidad explicó que el montaje, que recrea el nacimiento del Niño Jesús, busca ofrecer a las familias dominicanas un espacio cultural de celebración, integración y esperanza durante la temporada navideña.

Cada año, más de 6,000 personas asisten a las tres funciones que conforman esta propuesta teatral, considerada una de las actividades navideñas más emblemáticas del país.

La obra, que celebra su trigésimo quinto aniversario, vuelve a contar con la participación de empleados del Banco Popular y sus hijos, quienes interpretan los roles del elenco y del Coro Popular, manteniendo vivo el espíritu de integración que caracteriza a esta tradición.

Homenaje a Iván García en la edición 2025 del espectáculo navideño

La institución informó que esta será la primera edición sin la dirección del dramaturgo Iván García, creador y autor de El Milagro de la Navidad, fallecido en marzo de este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/lpmg5-bd8366ef.jpeg El espectáculo celebra 35 años como una de las tradiciones culturales navideñas más esperadas por las familias dominicanas.

Su legado permanecerá presente en cada escena como reconocimiento a más de tres décadas dedicadas a promover la cultura y las tradiciones dominicanas desde este montaje.

Impacto de El Milagro de la Navidad en la tradición familiar dominicana

Para el Banco Popular, El Milagro de la Navidad representa una celebración que ha acompañado a varias generaciones y que reafirma la importancia de los encuentros familiares durante las festividades .

representa una celebración que ha acompañado a varias generaciones y que reafirma la importancia de los encuentros familiares durante las . Como cada año, las funciones concluirán con un espectáculo de fuegos artificiales para el disfrute de grandes y pequeños.