El Milagro de la Navidad regresa con tres funciones en la Torre Popular
Homenaje a Iván García en la edición 2025 del espectáculo navideño
El Banco Popular Dominicano anunció que su tradicional espectáculo El Milagro de la Navidad se presentará los días 14, 21 y 25 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, en el complejo de la Torre Popular en Santo Domingo.
La entidad explicó que el montaje, que recrea el nacimiento del Niño Jesús, busca ofrecer a las familias dominicanas un espacio cultural de celebración, integración y esperanza durante la temporada navideña.
Cada año, más de 6,000 personas asisten a las tres funciones que conforman esta propuesta teatral, considerada una de las actividades navideñas más emblemáticas del país.
La obra, que celebra su trigésimo quinto aniversario, vuelve a contar con la participación de empleados del Banco Popular y sus hijos, quienes interpretan los roles del elenco y del Coro Popular, manteniendo vivo el espíritu de integración que caracteriza a esta tradición.
La institución informó que esta será la primera edición sin la dirección del dramaturgo Iván García, creador y autor de El Milagro de la Navidad, fallecido en marzo de este año.
Su legado permanecerá presente en cada escena como reconocimiento a más de tres décadas dedicadas a promover la cultura y las tradiciones dominicanas desde este montaje.
Impacto de El Milagro de la Navidad en la tradición familiar dominicana
- Para el Banco Popular, El Milagro de la Navidad representa una celebración que ha acompañado a varias generaciones y que reafirma la importancia de los encuentros familiares durante las festividades.
- Como cada año, las funciones concluirán con un espectáculo de fuegos artificiales para el disfrute de grandes y pequeños.