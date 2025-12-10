El comediante Andy Dick sufrió una aparente sobredosis en plena calle en Hollywood

El actor y comediante estadounidense Andy Dick, de 59 años, fue encontrado inconsciente este martes en unas escaleras de cemento en Hollywood tras una aparente sobredosis, según informó en exclusiva el portal especializado TMZ, que también difundió imágenes del incidente.

De acuerdo con el medio, Dick permanecía desplomado en plena vía pública, con sus gafas tiradas frente a él, mientras transeúntes y allegados intentaban reanimarlo. Testigos señalaron a TMZ que varios amigos corrieron hacia el comediante para sacudirlo y pedirle que "despertara", mientras otros llamaban a los servicios de emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/andy-dick-503dc160.jpg

Según los reportes citados por el portal, un testigo gritó que era necesario conseguir Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de sobredosis por opioides. El antídoto fue aplicado en el lugar, logrando reanimar al artista antes de que llegara la asistencia médica.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a TMZ que la unidad respondió a un reporte de sobredosis que involucraba a un hombre de 59 años.

El vocero añadió que el paciente no fue trasladado al hospital, algo frecuente en casos donde Narcan logra revertir rápidamente los efectos y la persona se niega posteriormente a recibir atención adicional.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también acudió a la escena tras recibir la misma alerta.

Más

Andy Dick , conocido por sus papeles en televisión y su larga carrera en la comedia, ha enfrentado durante años problemas documentados de adicción y múltiples incidentes legales . Su historial de recaídas ha sido ampliamente cubierto por la prensa estadounidense.

, conocido por sus papeles en televisión y su larga carrera en la comedia, ha enfrentado durante años problemas documentados de adicción y múltiples . Su historial de recaídas ha sido ampliamente cubierto por la prensa estadounidense. En horas de la noche, TMZ logró comunicarse con el comediante, quien aseguró que estaba vivo y "aliviado" de encontrarse bien, aunque evitó ofrecer detalles sobre lo ocurrido.

Te puede interesar El comediante Jochy Jochy denuncia intento de extorsión