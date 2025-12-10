Después del Louvre, Versalles aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos

El palacio de Versalles aumentará de 3 euros (3.5 dólares) el precio de la entrada para los visitantes que no sean europeos. ( FUENTE EXTERNA )

El palacio de Versalles aumentará de 3 euros (3.5 dólares) el precio de la entrada para los visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre, indicó el establecimiento el martes a AFP.

La medida se aplicará a partir del 14 de enero.

Así, durante la temporada alta (del 1 de abril al 31 de octubre), los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar 35 euros (41 dólares) para visitar la residencia de Luis XIV, en las afueras de París, frente a los 32 (37 dólares) actuales, lo que supone un aumento del 9.4 %.

Está previsto que esta medida genere 9.3 millones de euros (10.8 millones de dólares) adicionales al año, según las proyecciones basadas en la afluencia de 2024.

Visitantes

El palacio de Versalles recibió el año pasado 8.4 millones de visitantes, 83 % de los cuales extranjeros.

Entre los visitantes extranjeros más numerosos figuran los procedentes de Estados Unidos (15 %), de China e Italia (ambos con un 6 %) y de Brasil (4 %) y México (3 %), según el informe anual del establecimiento.

A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45 %.

