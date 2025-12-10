Después del Louvre, Versalles aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos
La medida se aplicará a partir del 14 de enero
El palacio de Versalles aumentará de 3 euros (3.5 dólares) el precio de la entrada para los visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre, indicó el establecimiento el martes a AFP.
La medida se aplicará a partir del 14 de enero.
Así, durante la temporada alta (del 1 de abril al 31 de octubre), los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar 35 euros (41 dólares) para visitar la residencia de Luis XIV, en las afueras de París, frente a los 32 (37 dólares) actuales, lo que supone un aumento del 9.4 %.
Está previsto que esta medida genere 9.3 millones de euros (10.8 millones de dólares) adicionales al año, según las proyecciones basadas en la afluencia de 2024.
Visitantes
- El palacio de Versalles recibió el año pasado 8.4 millones de visitantes, 83 % de los cuales extranjeros.
Entre los visitantes extranjeros más numerosos figuran los procedentes de Estados Unidos (15 %), de China e Italia (ambos con un 6 %) y de Brasil (4 %) y México (3 %), según el informe anual del establecimiento.
A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45 %.