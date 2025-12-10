×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bellas Artes reconocimiento Millas Extras
Bellas Artes reconocimiento Millas Extras

Reconocen a Bellas Artes por promover la ética en la gestión pública

El reconocimiento recibido por su directora, Marianela Sallent, destaca las acciones formativas y el fortalecimiento de la cultura de transparencia en la DGBA

    Expandir imagen
    Reconocen a Bellas Artes por promover la ética en la gestión pública
    La doctora Milagros Ortiz Bosch entrega el reconocimiento Millas Extras a la maestra de la danza Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes, quien recibió el galardón junto a empleados de la institución que dirige.



    (SUMINISTRADA)

    La Dirección General de Bellas Artes (Dgba) fue distinguida con el reconocimiento Millas Extras, otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por su labor sostenida en la promoción de la ética pública, el buen desempeño institucional y su participación activa en la quinta edición de la campaña #DominicanaSinCorrupción.

    La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, recibió el galardón en representación de la institución. Estuvo acompañada por los integrantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo: Emiliana Ramírez, Luis Neis Romero, Elsa Liranzo, Basilia Ullola, Eduardo Javier, Kenia Rondón, Virginia D´Oleo y Rafael Núñez.

    Sallent destacó que Bellas Artes mantiene un compromiso firme con los valores de integridad institucional y con las políticas nacionales de anticorrupción.

    Expandir imagen
    Infografía
    Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes.

    "La Dirección General de Bellas Artes está comprometida con la iniciativa de rendición de cuentas y transparencia que busca fortalecer los valores éticos en las instituciones públicas", afirmó.

    RELACIONADAS

    Detalles sobre el reconocimiento otorgado por Digeig

    • Con este reconocimiento, la Dgba se consolida como una de las entidades estatales más activas en la promoción de buenas prácticas y cultura ética.
    • Durante el 2025, el organismo desarrolló diversos programas formativos y actividades de orientación dirigidos a sus colaboradores, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la honestidad y la integridad en todos sus procesos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.