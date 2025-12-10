Reconocen a Bellas Artes por promover la ética en la gestión pública

La doctora Milagros Ortiz Bosch entrega el reconocimiento Millas Extras a la maestra de la danza Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes, quien recibió el galardón junto a empleados de la institución que dirige. ( SUMINISTRADA )

La Dirección General de Bellas Artes (Dgba) fue distinguida con el reconocimiento Millas Extras, otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por su labor sostenida en la promoción de la ética pública, el buen desempeño institucional y su participación activa en la quinta edición de la campaña #DominicanaSinCorrupción.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, recibió el galardón en representación de la institución. Estuvo acompañada por los integrantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo: Emiliana Ramírez, Luis Neis Romero, Elsa Liranzo, Basilia Ullola, Eduardo Javier, Kenia Rondón, Virginia D´Oleo y Rafael Núñez.

Sallent destacó que Bellas Artes mantiene un compromiso firme con los valores de integridad institucional y con las políticas nacionales de anticorrupción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/marianela-sallent-directora-general-de-bellas-artes-1-1f5cc381.jpg Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes.

"La Dirección General de Bellas Artes está comprometida con la iniciativa de rendición de cuentas y transparencia que busca fortalecer los valores éticos en las instituciones públicas", afirmó.

Detalles sobre el reconocimiento otorgado por Digeig

Con este reconocimiento, la Dgba se consolida como una de las entidades estatales más activas en la promoción de buenas prácticas y cultura ética .

