Reconocen a Bellas Artes por promover la ética en la gestión pública
El reconocimiento recibido por su directora, Marianela Sallent, destaca las acciones formativas y el fortalecimiento de la cultura de transparencia en la DGBA
La Dirección General de Bellas Artes (Dgba) fue distinguida con el reconocimiento Millas Extras, otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por su labor sostenida en la promoción de la ética pública, el buen desempeño institucional y su participación activa en la quinta edición de la campaña #DominicanaSinCorrupción.
La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, recibió el galardón en representación de la institución. Estuvo acompañada por los integrantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo: Emiliana Ramírez, Luis Neis Romero, Elsa Liranzo, Basilia Ullola, Eduardo Javier, Kenia Rondón, Virginia D´Oleo y Rafael Núñez.
Sallent destacó que Bellas Artes mantiene un compromiso firme con los valores de integridad institucional y con las políticas nacionales de anticorrupción.
"La Dirección General de Bellas Artes está comprometida con la iniciativa de rendición de cuentas y transparencia que busca fortalecer los valores éticos en las instituciones públicas", afirmó.
Detalles sobre el reconocimiento otorgado por Digeig
- Con este reconocimiento, la Dgba se consolida como una de las entidades estatales más activas en la promoción de buenas prácticas y cultura ética.
- Durante el 2025, el organismo desarrolló diversos programas formativos y actividades de orientación dirigidos a sus colaboradores, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la honestidad y la integridad en todos sus procesos.