Encuentro del Interiorismo dedicado a san Juan de la Cruz

Interioristas al final de las jornadas dedicadas al poeta san Juan de la Cruz. ( ATENEO INSULAR )

El acostumbrado encuentro mensual del Ateneo Insular tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 2025, se dedicó al «estudio del pensamiento místico y la creación teopoética de san Juan de la Cruz» y se celebró en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, en Las Lajas de El Caimito, La Vega.

Al dar inicio al evento, el maestro, don Bruno Rosario Candelier, explicó que «la "teopoética" es la ´poesía que escriben los místicos´ y esta no sería posible escribirla si no se ha tenido una experiencia mística»: «Se podría escribir una poesía espiritual —que también es valiosa— pero no es mística».

Enfatizó: «Un principio fundamental de la poesía mística es haber tenido una experiencia mística. No es posible escribir poesía mística si no se ha tenido experiencia mística».

San Juan de la Cruz, patrono del Interiorismo

Expuso que san Juan de la Cruz es el "patrono de los poetas" (declarado por Karol Wojtyla desde su papado, Juan Pablo II) y que también es el "patrono del Interiorismo".

«San Juan de la Cruz es el más grande poeta místico, no solo de las letras españolas, sino de las letras universales», agregó el maestro, quien también es místico, pues en diversas ocasiones ha revelado que tuvo, por lo menos una vez, experiencia mística.

Manifestó, además, que «san Juan de la Cruz fue un gran intelectual», pues «fue el primer místico que explicó su libro: su "Cántico espiritual"».

Apuntó que «él desarrolló varios conceptos, como el de la "Deificación", "Ínsulas extrañas", y que, de este, incluso, tomó su esencia para definir su ateneo en 1990, el Ateneo Insular, y no del adjetivo "insular" que se refiere a una ´isla´.

Explicó que «el Cosmos encarna una sabiduría que nos llega a los seres humanos a través del "inconsciente colectivo" y eso es una forma misteriosa porque no tenemos conciencia de eso, y que, por venir del Cosmos, encarna una sabiduría espiritual que llega a todo el ser humano —no importa su lengua ni su cultura—, todos los seres humanos.

La otra sabiduría es la más profunda, la Sabiduría sagrada, que viene del Nous de lo Alto»:

«Es un concepto que crearon los antiguos griegos para aludir a esa Sabiduría divina. ¿Por qué le llamaban Sabiduría sagrada?

Porque el Nous, Pablo hablaba que había un cielo más allá del cielo conocido, incluso él dijo que fue "elevado al tercer cielo", que es una manera de decir que él fue ´elevado al fuero de la misma Divinidad´, allá en la estratosfera, allá en esos mundos invisibles y de esos mundos invisibles, que los griegos denominaron Nous, viene la Sabiduría sagrada, a lo que no llega todo el mundo, pues la Sabiduría sagrada es selectiva.

¿A quiénes le llega? A los que el Altísimo quiera: es el Altísimo quien elige a quién le va a dar la Sabiduría sagrada».

Por su parte, Luis Quezada Pérez manifestó en su disertación que «san Juan de la Cruz desarrolló el concepto de "la sutileza del pecado", que no viene de la carne, sino del espíritu».

La mística de san Juan de la Cruz

Igualmente, habló del concepto "sistema místico de san Juan de la Cruz": «Luego de su experiencia mística, él rompió con toda la tradición mística de Oriente y Occidente y creó un sistema para diferenciar su mística de la de otros místicos».

Carmen Pérez Valerio explicó que «hay algo muy especial en la poesía mística, en toda la poesía mística, no solamente en la de san Juan de la Cruz: y es que, a veces, tú llegas a ella y parecería que es un lenguaje sencillo, que se puede interpretar fácilmente, pero esa es una mirada superficial, porque todo lo que hay en esa poesía mística es símbolo, se maneja el símbolo constantemente con palabras y con expresiones complejas.

Y ese símbolo se maneja a través de la observación, por ejemplo, en este caso específico de san Juan de la Cruz, se maneja a través de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, de lo que percibe, de lo que ve, y, al mismo tiempo, todo el sentimiento que le causa; pero todo lo que dice no tiene que ver con esa naturaleza, sino con la interioridad de cada elemento de esa naturaleza».

Según Pérez Valerio, esta pieza del místico entraña una «sabiduría del deseo», que «no es pasional, sino una pedagogía amorosa que lo hiere y en ella aprende a anhelar lo divino y se convierte, esta herida, en un conocimiento».

Expresó que si «profundizamos bien en esta poesía» encontraremos «el concepto "itinerario del tránsito"», que lo llevó a la «"sabiduría identitaria" con Dios, que es el concepto final».

Evelyn Ramos Miranda, desde un «enfoque psico-filosófico de la lírica de san Juan de la Cruz», indicó en uno de sus pasajes que «su lenguaje encarna una fenomenología del deseo espiritual»: «Los símbolos de "la noche", "la llama de amor viva", "el cantico espiritual" son, en el fondo, meditaciones de la condición humana: la búsqueda, la pérdida, la espera y la infinitud del anhelo». Señaló que «en ellos el alma humana se convierte en un espejo del universo: una chispa que aspira a fundirse con la llama de la totalidad».

De Miguelina Medina escuchamos un testimonio vivencial que dedicó «al Interiorismo» y tituló «La fragancia singular de san Juan de la Cruz», la que definió como «transparente e inexplicable», pues «sorprende con su luz mediante la poesía genuinamente mística, de otros místicos, y que actúa como puerta que se abre a la suya donde la paz es empáticamente comprensiva».

Invitado especial

El invitado especial de este encuentro fue el fraile carmelita Misael Batista, quien, con su plática amorosa declaró que «el santo padre Juan de la Cruz tiene una visión positiva del ser humano»: «Es una visión que él tiene, pero que le viene a la vez de la Biblia, pero también desde su propia consagración religiosa como cristiano».

«La Biblia dice que "el Señor todo lo que hizo es bueno", entonces el ser humano, de por sí, es bueno».

«El ser humano de san Juan de la Cruz es capaz de Dios: Dios habita en el más profundo centro del alma, del corazón y eso, desde las Sagradas Escrituras, el santo padre lo tenía muy presente. Somos templo del Dios vivo. Lo que Dios busca de nosotros es engrandecernos, engrandecer el alma, desde el santo padre Juan de la Cruz: Dios nos ha creado para estar íntimamente unidos a él. Pero por el pecado nos limitamos y nos esclavizamos a mil cosas; y lo que el santo padre viene a hacer es, o su itinerario espiritual, liberarnos de todo para quedarnos solo con Dios, con Dios y con más nadie.

Y en ese camino de unión con la Totalidad, en sus poemas, en general, no usa referencias religiosas, las referencias que usa son universales por eso la poesía de san Juan de la Cruz la puede leer cualquiera, incluso fuera del cristianismo».

¿Adónde te escondiste,

Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

habiéndome herido;

salí tras ti clamando, y eras ido.

Pastores, los que fuerdes

por las majadas al otero,

si por ventura vierdes

aquel que yo más quiero,

decilde que adolezco, peno y muero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/interioristas-posan-en-el-salon-de-estudios-foto-ateneo-insular-ee2fc6ef.jpg Interioristas posan en el salón de estudios. (ATENEO INSULAR)

Además de los mencionados, participaron en este encuentro literario Víctor Escarramán, Miguel Ángel Lugo, Minerva Calderón, Daniel Polanco, Rita Díaz Blanco, Minerva Hernández, Juan Santos, Rafael Hernández y William Acevedo Fernández.