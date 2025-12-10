×
DGT
DGT

VIDEO | Los primeros semifinalistas de Dominicana's Got Talent

    La tercera temporada de Dominicana's Got Talent (DGT). El reality show de talentos, que se transmite los miércoles a las 8:00 de la noche por Color Visión, canal 9, avanza hacia la semifinal.

    El episodio del miércoles 3 de diciembre abarcó el corte de jueces y tuvo como invitado al cantante Manny Cruz.

    En conjunto con los jurados Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert, debieron tomar la difícil decisión de seleccionar a los participantes que pasan a la semifinal, luego de impresionar con sus actos en la primera ronda.

    RELACIONADAS

    Los primeros semifinalistas

    • Los primeros semifinalistas de los actos que se llevaron a cabo en el corte de jueces son: Gabriela Márquez, Repike, Reydi Russo Watatah, Mago Jey, Dominican Flow by DNI, Carla Morel, José Manuel Díaz (Chembo), Eva Mancebo, Arnold Ramos, Rebelión Urbana y Private Star.

    En Diario Libre hemos llevado de primera mano las incidencias del concurso, y conversado con los soñadores que compiten en esta edición. A continuación, te presentamos un poco de ellos y te invitamos a conocer más en el video y la sección de DGT en www.diariolibre.com.

    • Gabriella Márquez
    • Repike
    • Reydi Russo Watatah
    • Mago Jey
    • Dominican Flow by DNI
    • Carla Morel
    • José Manuel Díaz (Chembo)
    • Eva Mancebo

    Arnold Ramos

    • Rebelión Urbana
    • Private Star
