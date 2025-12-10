La tercera temporada de Dominicana's Got Talent (DGT). El reality show de talentos, que se transmite los miércoles a las 8:00 de la noche por Color Visión, canal 9, avanza hacia la semifinal.

El episodio del miércoles 3 de diciembre abarcó el corte de jueces y tuvo como invitado al cantante Manny Cruz.

En conjunto con los jurados Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert, debieron tomar la difícil decisión de seleccionar a los participantes que pasan a la semifinal, luego de impresionar con sus actos en la primera ronda.

Los primeros semifinalistas

Los primeros semifinalistas de los actos que se llevaron a cabo en el corte de jueces son: Gabriela Márquez, Repike, Reydi Russo Watatah, Mago Jey, Dominican Flow by DNI, Carla Morel, José Manuel Díaz (Chembo), Eva Mancebo, Arnold Ramos, Rebelión Urbana y Private Star.

En Diario Libre hemos llevado de primera mano las incidencias del concurso, y conversado con los soñadores que compiten en esta edición. A continuación, te presentamos un poco de ellos y te invitamos a conocer más en el video y la sección de DGT en www.diariolibre.com.

Gabriella Márquez

Repike

Reydi Russo Watatah

Mago Jey

Dominican Flow by DNI

Carla Morel

José Manuel Díaz (Chembo)

Eva Mancebo

Arnold Ramos

Rebelión Urbana

Private Star