VIDEO | Los primeros semifinalistas de Dominicana's Got Talent
El episodio del miércoles 3 de diciembre abarcó el corte de jueces y tuvo como invitado al cantante Manny Cruz
La tercera temporada de Dominicana's Got Talent (DGT). El reality show de talentos, que se transmite los miércoles a las 8:00 de la noche por Color Visión, canal 9, avanza hacia la semifinal.
El episodio del miércoles 3 de diciembre abarcó el corte de jueces y tuvo como invitado al cantante Manny Cruz.
En conjunto con los jurados Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert, debieron tomar la difícil decisión de seleccionar a los participantes que pasan a la semifinal, luego de impresionar con sus actos en la primera ronda.
Los primeros semifinalistas
- Los primeros semifinalistas de los actos que se llevaron a cabo en el corte de jueces son: Gabriela Márquez, Repike, Reydi Russo Watatah, Mago Jey, Dominican Flow by DNI, Carla Morel, José Manuel Díaz (Chembo), Eva Mancebo, Arnold Ramos, Rebelión Urbana y Private Star.
En Diario Libre hemos llevado de primera mano las incidencias del concurso, y conversado con los soñadores que compiten en esta edición. A continuación, te presentamos un poco de ellos y te invitamos a conocer más en el video y la sección de DGT en www.diariolibre.com.
- Gabriella Márquez
- Repike
- Reydi Russo Watatah
- Mago Jey
- Dominican Flow by DNI
- Carla Morel
- José Manuel Díaz (Chembo)
- Eva Mancebo
Arnold Ramos
- Rebelión Urbana
- Private Star