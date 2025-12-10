Marino Zapete pone en circulación su sexto libro: "Lo Bueno de Contar lo Malo"

El periodista y escritor Marino Zapete puso en circulación su nuevo libro: "Lo bueno de contar lo malo", una obra que, según el mismo autor, lejos de considerarse inédita, se presenta como una recopilación rigurosa de informaciones y hechos relacionados con los gobiernos dominicanos posteriores a la dictadura trujillista, incluyendo el actual.

La actividad contó con las palabras de la prologuista Carolina Santana y estuvo marcada por un clima de cercanía y gratitud que Zapete destinó a gran parte de su discurso.

Dio las gracias porque sabía que si asistieron era resultado de "quererlo tanto". Entonces exaltó el valor de la gratitud.

Con esta obra, el periodista suma 25 años de ejercicio y seis libros publicados, todos construidos bajo una misma premisa: contar historias recientes desde una mirada crítica hacia el poder. "Pretendemos contar una historia distinta a la que cuentan los apologistas del poder", expresó.

Aunque reconoció que ninguna narración está libre de ideología, afirmó que su compromiso es documentar cada hecho "de la manera más rigurosa posible, con ejemplos que puedan sostenerse en el debate".

Zapete subrayó que su línea de trabajo siempre ha sido clara: escribir sobre quienes ejercen poder hoy, no sobre los que ya no pueden responder.

"Yo nunca he escrito de las cosas de los que no están. Es de los que están en el poder. Y si es mentira, me pueden sepultar, porque nada más tienen que probarme que es mentira", afirmó.

En esa trayectoria se inscriben obras como La sociedad de los platos rotos, Jarabe para la memoria, La volvieron loca, La crónica irreverente y Espejo para corruptos, textos en los que recoge episodios recientes, protagonizados por figuras que aún influyen en la estructura de poder dominicana.

"Una parte de ellos sigue siendo poderosa y tiene todos los recursos para confrontar lo que ahí se dice", recordó, reafirmando la validez y el riesgo de escribir "de frente al poder".

Líneas de compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/img-20251210-wa0274-6548831d.jpg Lo bueno de contar lo malo (JOLIVER BRITO)

Confesó ante un público que sobrepasó la capacidad de la sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional que el compendio que en cuestión cuentan historias que "tienen ideología, tienen compromiso.

Hemos seleccionado y discriminado parte de la realidad", dijo, consciente de que cualquier interpretación está sujeta a los parámetros con que diferentes intereses evalúan la objetividad.

También sostuvo que, a pesar de la falta de estudios sobre cuántas historias se escriben desde dentro del poder, su percepción es firme: quienes deciden narrar de frente a quienes gobiernan, constituyen una "inmensa minoría".

Por eso, considera que el ejercicio de contar lo que otros prefieren omitir se convierte en un bien escaso, casi una obligación moral.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/img-20251210-wa0312-7cda3b16.jpg Entre los presentes estuvo la primera dama de la República Raquel Arbaje. (JOLIVER BRITO)