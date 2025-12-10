Fallece a los 55 años Sophie Kinsella, autora de "Loca por las compras"

La escritora británica Madeleine Wickham, mundialmente famosa bajo el seudónimo Sophie Kinsella, murió a los 55 años. ( FUENTE EXTERNA )

La escritora británica Madeleine Wickham, mundialmente famosa bajo el seudónimo Sophie Kinsella, murió a los 55 años, según informó The Guardian.

La autora, considerada una de las voces más influyentes de la comedia romántica moderna, había revelado en abril de 2024 que padecía un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral diagnosticado a finales de 2022.

Kinsella alcanzó fama internacional con su novela Confessions of a Shopaholic, publicada en español como "Loca por las compras", primera entrega de una exitosa saga de diez libros protagonizados por Becky Bloomwood, una periodista financiera con problemas para controlar sus gastos.

La novela se convirtió en un fenómeno editorial y fue adaptada al cine en 2009, con Isla Fisher y Hugh Dancy como protagonistas.

Carrera literaria

Apodada "la reina de la comedia romántica" por la escritora Jojo Moyes, Kinsella publicó más de 30 obras para adultos, adolescentes y niños. Sus libros han vendido más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo.

Nacida en Londres en 1969, estudió música en Oxford antes de cambiarse a Filosofía, Política y Economía. Tras graduarse, trabajó como periodista financiera, pero pronto descubrió su vocación literaria.

A los 24 años escribió su primera novela, The Tennis Party, con la que inició una serie de siete libros publicados bajo su nombre real, Madeleine Wickham.

Posteriormente adoptó el seudónimo Sophie Kinsella y envió su primer manuscrito sin revelar su identidad a la editorial. The Secret Dreamworld of a Shopaholic —que en varios países se publicó como Confessions of a Shopaholic— marcó el inicio de su etapa más popular.

Además de la saga principal, escribió títulos exitosos como Can You Keep a Secret??, The Undomestic Goddess y Remember Me? Su novela más reciente, The Burnout (2023), surgió de su propia experiencia con el agotamiento emocional.

Te puede interesar Fallece la escritora y actriz francesa Florence Delay, gran defensora de la tauromaquia