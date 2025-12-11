El Archivo General de la Nación presenta libro "El oficio de pensar" ", del filósofo Andrés Merejo

El Archivo General de la Nación (AGN) presentó dos tomos del libro, "El oficio de pensar: Diálogo filosófico", del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Andrés Merejo.

El profesor e investigador de la UASD, dijo que en estos diálogos se recorre el vasto universo del conocimiento y los mundos inventados por los filósofos clásicos y contemporáneos, como:

Sócrates

Platón

Aristóteles

Heráclito

Epicuro

Séneca

Kant

Nietzsche

Heidegger

Arendt

Foucault

Habermas

Deleuze

Derrida

Bauman

Byung Chul Han.

En sus palabras de presentación de la obra el autor expresó que "cada uno de estos intelectuales representan no sólo una época, sino un modo singular de construir mundos conceptuales que van desde la búsqueda de la vida buena hasta la crítica de la razón".

Además de esos, el libro aborda otros temas, que abarcan desde "una genealogía del poder hasta debates éticos en el plano de lo digital, la Inteligencia Artificial, el mundo ecológico, la posmodernidad, las transformaciones y la crisis de la democracia, así como la pandemia y el accionar de la gente en la fase posterior de la Covid-19".

Otros aspectos abordados, expuso el filósofo catedrático universitario, se relacionan con el control virtual y los que denomina "cibersicobiopolítico", es decir, la relación entre la ciencia y la vida, acompañada por las persistentes preguntas filosóficas sobre las condiciones del ser humano en estos acelerados tiempos.

"Pensar es un oficio, no un gesto espontáneo ni una práctica ocasional, sino un ejercicio constante que exigen disciplina, apertura y cuidado intelectual", enfatizó Merejo, tras destacar que la filosofía sigue siendo una disciplina necesaria para comprender los desafíos de nuestros tiempos.

Los tomos reúnen casi una década de diálogos y reflexiones publicados inicialmente como columna en el periódico digital "Acento" que coordina Fausto Rosario Adames.

Merejo, quien es reconocido por su trabajo en Filosofía de la tecnología y Teoría de la complejidad, también es miembro de la junta directiva de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de las Ciencias y las Técnicas (ASIFICyT).

El evento fue realizado en los salones del AGN y contó con las intervenciones de los filósofos Miguel Álvarez Moreno, encargado del Departamento de Investigaciones de la institución auspiciadora de la obra, y Edikson Minaya, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En el acto estuvieron presentes los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), José A. Cancel, Genero Rodríguez y Juan Francisco Viloria, quien representó al ministro de esa institución, el doctor Franklin García Fermín.

También Juan Pablo Uribe, director de Efemérides Patrias y la vicerrectora de Extensión de la UASD, la doctora Rosalía Sosa Pérez, entre otros catedráticos e intelectuales del país.

Apoyo del Archivo General de la Nación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/imagen-de-whatsapp-2025-12-11-a-las-123728e4cdba92-c44f6870.jpg n el acto estuvieron presentes los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), José A. Cancel, Genero Rodríguez y Juan Francisco Viloria (FUENTE EXTERNA)

Tiene por objeto contribuir a la comprensión del pensamiento contemporáneo y su publicación constituye u respaldo de esa institución al desarrollo del pensamiento nacional, dado que su director, el historiador Roberto Cassá, se ha destacado por su compromiso con la publicación y difusión del pensamiento crítico dominicano.

Según el AGN, la obra "El oficio de pensar" es un aporte fundamental para la cultura filosófica nacional e internacional y una referencia imprescindible para académicos, estudiantes y lectores interesados en los debates actuales.