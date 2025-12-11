El gobierno de Puerto Rico suspende desembolsos a Miss Universo

Momento de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) decidieron suspender el desembolso de más fondos públicos a la organización Miss Universo para la celebración de la edición número 75 de este certamen internacional, pautada para celebrarse en la isla en 2026.

Así lo confirmó al medio El Vocero la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, quien precisó que los fondos no serán entregados hasta que se celebre una reunión formal con los representantes de la entidad internacional.

En un acuerdo suscrito entre el Gobierno y la organización, se estipuló un desembolso progresivo de los $9 millones comprometidos en esta etapa inicial de la negociación.

En este sentido, el tercer pago de $1.5 millones, el cual completaría los primeros $4.5 millones, estaba previsto para el lunes 8 de diciembre.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha desembolsado solo $3 millones, y no se ha dado a conocer una fecha exacta para una posible reactivación del financiamiento.

Robles Cancel destacó que este tipo de revisiones son parte de los protocolos regulares de control y fiscalización de los fondos públicos, destinados a asegurar la correcta administración de los recursos del Estado.

De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada dólar invertido en el evento sea utilizado de manera eficiente y conforme a los términos establecidos en el acuerdo original.

Polémicas

Cabe recordar que la organización Miss Universo se encuentra actualmente en el ojo del huracán, luego de que los co-propietarios del certamen fueran acusados de fraude y supuestos vínculos con el narcotráfico en sus países de origen.

Este escándalo ha generado preocupación tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, lo que ha llevado a las autoridades locales a reconsiderar la continuación de la inversión pública en el evento hasta que se aclare la situación.

A pesar de la controversia, la organización Miss Universo ha asegurado que la edición 75 del certamen se llevará a cabo de manera exitosa, y sigue en pie como uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

