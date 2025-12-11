×
Freddy Ginebra recibe reconocimiento por su aporte a las artes escénicas iberoamericanas

El acto de entrega tuvo lugar en la Galería Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Freddy Ginebra recibe reconocimiento por su aporte a las artes escénicas iberoamericanas
Mario Lebrón, Alicia Baroni, Freddy Ginebra, Roberto Álvarez, Rossina Guerrero y Richarson Díaz. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El Ministerio de Cultura y el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas (Iberescena) reconocieron este jueves al gestor cultural y escritor dominicano Freddy Ginebra por su destacada trayectoria y compromiso con la gestión escénica en Iberoamérica.

Durante el acto de entrega de la distinción, realizado en la Galería Ramón Oviedo, el director del Sistema Nacional de Festivales de Teatro de la República Dominicana, Richarson Díaz, resaltó la importancia de Ginebra en la cultura dominicana, destacando su labor como embajador del arte y la cultura del país. 

"Para Freddy Ginebra no hay sustituto, no hay relevo, porque no se trata de lo que hace o de cómo lo hace, se trata del ser humano extraordinario que es. Sin dudas, el más relevante gestor cultural de la historia dominicana", expresó.

Ginebra, conocido por su trabajo en Casa de Teatro, un espacio clave para la cultura en la República Dominicana, se mostró agradecido al recibir el galardón

"Cuando me premian por hacer lo que me gusta pienso que cometen un grave error, porque esto no me ha costado ningún trabajo. Yo lo he hecho con todo el amor y esto le ha dado sentido a mi vida", manifestó. 

Expandir imagen
Infografía
Freddy Ginebra durante su discurso de agradecimiento. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Recordó que su objetivo siempre ha sido sembrar el amor por el arte en los demás, especialmente en los jóvenes.

"A través de Casa de Teatro me propuse aportar un granito de arena, entonces a todo el que llega a Casa de Teatro o me pasa por al lado, yo trato de inocularle esta semillita pequeña de arte".

Reconocimiento a la gestión escénica Iberoamericana

Este año, Iberescena entregó por primera vez el Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana Guillermo Heras, un galardón que honra la memoria de Guillermo Heras, uno de los fundadores de Iberescena.

En esta primera edición, se seleccionaron a 19 gestores culturales de 19 países iberoamericanos por su trabajo ejemplar. Freddy Ginebra fue seleccionado para recibir el reconocimiento por parte de la República Dominicana.

Periodista de Revista.