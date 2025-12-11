Museo de la Resistencia ocupará la secretaría del Comité Internacional de Museos de Memoria
Durante los próximos tres años el organismo cultural dominicano ejercerá la secretaría
El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana obtuvo un lugar en la directiva del Comité Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos (ICMEMOHRI), organismo adscrito al Consejo Internacional de Museos (ICOM).
En un proceso eleccionario reciente, la membresía del comité escogió a Patricia Solano, directora de Investigaciones y Exposiciones Temporales del museo, para ocupar la secretaría durante los próximos tres años.
- Solano será la única representante latinoamericana en la directiva, que agrupa instituciones dedicadas a la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos en distintos países.
El ICOM, con asiento permanente en el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas, trabaja en la promoción y protección del patrimonio cultural y natural, tanto material como inmaterial.
Labor
Su labor incluye la formación, el desarrollo de capacidades y la generación de conocimiento en el ámbito museístico.
La organización mantiene alianzas con entidades como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, y desempeña un rol activo en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y en la gestión de riesgos ante desastres.