La tercera temporada del reality show de talentos, Dominicana's Got Talent (DGT), continuó en el segundo corte de jueces, correspondiente al episodio 9, donde los talentos pasan a la semifinal.

En esta dinámica del programa, el jurado vuelve a evaluar a los participantes seleccionados en la primera ronda, los cuales deben volver a impresionar al público, y por supuesto, a los jueces.

El episodio del miércoles 10 de diciembre tuvo como invitado al animador Jochy Santos. Dominicana's Got Talent se transmite los miércoles a las 8:00 de la noche por Color Visión, canal 9.

"La Jocheta", como también es conocido el popular presentador de "Es temprano todavía" y "El mismo golpe", se integró por un día a este reto junto a Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert para seleccionar a los 11 semifinalistas de este episodio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-10-at-20450817e52ad7-fdccb4ba.jpg José Francisco Castillo obtuvo el Golden Buzzer de Jochy Santos.

Los concursantes llevaron un show mejorado para su siguiente "turno al bate" ante los jurados. La competencia se pone cada vez más reñida, y no todos pudieron pasar, aunque hayan encantado en la audición.

Los nuevos semifinalistas

Los siguientes semifinalistas de los actos que se llevaron a cabo en el segundo corte de jueces son:

Impredecibles (grupo de doblaje de interpretación); los cantantes Joel Escoto, Peggy Santos, Jheysson Bencosme, Alexa Daga, Rocío Arias, y José Francisco Castillo (Golden buzzer) de Jochy Santos. En comedia, magia y danza pasaron C. Cordero, Dimitri Joseph, Roblox y Edwin Atencio (el mago psicológico).

