Magia y alegría en la ruta navideña del fin de semana

La Navidad ya está en pleno brillo y, si estás buscando qué hacer este fin de semana, aquí va una guía rápida y completa con las actividades más bonitas y entretenidas en Santo Domingo y Santiago.

Desde espectáculos clásicos hasta experiencias inmersivas y recorridos culturales, hay opciones para todos los gustos.

Villa Navidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/01122025-inauguracion-de-villa-navidad---kevin-rivas11-45e9811a.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El clásico familiar sigue encendido en Santo Domingo (Jardines del Palacio de los Deportes) y Santiago (Jardines del Gran Teatro del Cibao). Recuerda que este fin de semana trae una agenda especial para los más pequeños.

En Santo Domingo, el viernes disfrutarán con Crazy Xmas; el sábado, La fábrica de juguetes de Santa; y el domingo Cocinando felicidad. En Santiago tendrán: el viernes Gody´s Candy Xmas, el sábado Cocinando felicidad; y el domingo La galleta que sueña con volar. Todo el fin de semana, de 6:00 pm a 10:00 p.m. Gratis.

Belén inmersivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/imagen-whatsapp-image-2025-12-10-at-64503-pm6-b6f8f22e.jpg

Esta experiencia invita a vivir este montaje del Museo de la Catedral desde la emoción, con un recorrido que mezcla introspección, tradición y un montaje envolvente. Abierto de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Entrada gratuita.

Milagro de la Navidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/milagro-de-la-navidad-ec946d3e.jpg

Un esperado montaje teatral que regresa con nuevas funciones en el complejo de la Torre Popular. Interpretado por empleados del banco y sus hijos, es un regalo anual para el público que este año llega con un matiz emotivo por la ausencia de su creador, Iván García, aunque su legado palpitará en cada escena. Función: domingo 14 de diciembre, a las 6:30 p.m., con cierre de fuegos artificiales.

Reino del Cascanueces

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/imagen-whatsapp-image-2025-12-10-at-64503-pm-ef57864b.jpg

La producción navideña del Ballet Concierto Dominicano vuelve al Teatro Nacional. Un viaje mágico junto a Clara y su cascanueces, que este año se presenta con una mirada más íntima: la historia se despliega como el universo interior de Clara, entre sueños, primeras emociones y esa batalla simbólica entre luz y sombras.

Funciones: viernes 12, 8:30 p.m.; sábado 13 y domingo 14, 6:30 p.m. Teatro nacional.

A Christmas Carol

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/exmin-carvajal-y-guille-martin-en-el-mundo-de-cristal-del-musical-d1101f91.jpeg

Gianni Paulino revive a Ebenezer Scrooge en una puesta en escena llena de corazón. Fantasmas, redención y espíritu navideño en una adaptación que combina humor, música y emoción. Funciones: viernes 12 y sábado 13 de diciembre, a las 8:30 p.m., Teatro Lope de Vega.

Noches de Navidad en los museos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/museo-de-la-catedral-c096cab7.png

El Ministerio de Cultura abre de viernes a domingo las puertas de todos los museos con entrada gratuita para vivir tres noches especiales llenas de luces, talleres, exposiciones y actividades para toda la familia. Busca la programación completa y horarios en @museos.rd. Fechas: 12, 13 y 14 de diciembre.

Nacimiento viviente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/museo-de-la-catedral-3e84ed1d.png

Studio Teatro Wendy Quéliz presenta una experiencia inmersiva que te transportará directamente a Belén. Desde el taller de José hasta el anuncio del ángel Gabriel y el nacimiento del Niño Jesús, vivirás cada escena casi como dentro de una película.

Funciones: 12, 13, 14 y 19, 20, 21 de diciembre, en la Cueva Santa Ana, del Parque Iberoamérica. Boletas en Uepa Tickets.

Sea cual sea el plan que elijas, este fin de semana ofrece el pretexto perfecto para celebrar, compartir y dejarse contagiar por el espíritu navideño. ¡Que la magia te encuentre!