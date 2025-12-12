Dilcia Guzmán pone a circular el libro "El placer de dar"

La obra de la autora Dilcia Guzmán pondera la importancia de la generosidad como camino hacia una vida plena. ( FUENTE EXTERNA )

La psicóloga clínica Dilcia Guzmán puso en circulación su segundo libro El placer de dar: Las claves para una vida plena a través de la generosidad y la empatía, una obra de 120 páginas que invita a la reflexión profunda sobre el valor humano de servir, compartir y conectar con los demás como vía para alcanzar el bienestar personal y social.

El libro, estructurado en ocho capítulos, propone un recorrido introspectivo y práctico que aborda la generosidad y la empatía no solo como virtudes morales, sino como herramientas esenciales para una vida con propósito.

"Es un camino que debemos recorrer para vivir en plenitud, para sentirnos realizados", plantea Guzmán, experta en seguridad hotelera y conferencista. Ella explica que el objetivo central de la publicación es reconectar con valores esenciales aprendidos desde la infancia: la solidaridad, el sentido de comunidad y la idea de que la felicidad no es completa mientras quienes nos rodean atraviesan dificultades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/3-pabel-alvarado-dilcia-guzman-hilary-alvarado-y-kimberly-correa-89155c98.jpg Pabel Alvarado, Dilcia Guzmán, Hilary Alvarado y Kimberly Correa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/3-dilcia-guzman-firma-un-libro-de-lissette-hernandez-86be8409.jpg Dilcia Guzmán firma un libro de Lissette Hernández.

Inspirado en la figura de Jesús como máximo ejemplo de altruismo y bondad, El placer de dar surge de un proceso de escritura profundamente personal y espiritual. Para la autora, este libro representa también la satisfacción de recordar a cada lector ese momento en que ayudar a alguien produjo un gozo auténtico, así como el deseo de dejar un legado de inspiración y conciencia social.

El placer de dar fue puesto en circulación en la mediateca de la Alianza Francesa de Santo Domingo y puede adquirirse en la Librería Filantrópica, Librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte o directamente con la autora, a través del correo electrónico dilciaovalles8@gmail.com.