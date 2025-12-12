Roberto Ángel Salcedo encabeza el acto inaugural de la Feria Nacional de Artesanía

La Feria Nacional de Artesanía (FENART) regresó este viernes a la agenda cultural dominicana luego de ocho años sin celebrarse, con una edición que se desarrollará del 12 al 14 de diciembre en la plaza España de la Ciudad Colonial.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien ha establecido la economía naranja como uno de los ejes centrales de su gestión.

"Este regreso de la feria marca un paso importante en la dinamización de nuestras industrias culturales y en el reconocimiento del valor del trabajo artesanal. La artesanía es una expresión viva de nuestra identidad y un componente esencial de la economía creativa que estamos impulsando", afirmó el ministro Salcedo durante la apertura.

60 artesanos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/fenart-1jpg-49956ace.jpeg

Organizada por el Viceministerio de Industrias Culturales, dirigido por Alicia Baroni, la FENART 2025 convoca a 60 artesanos procedentes de distintas regiones del país. Este año la feria está dedicada al tejido de fibras naturales, una técnica emblemática del oficio artesanal dominicano, y se celebra bajo el lema "Manos que cuentan historias".

La programación ferial incluye presentaciones artísticas, teatro, música y bailes tradicionales, así como actividades infantiles diseñadas para acercar al público a las expresiones culturales del país.

Durante los tres días del evento los visitantes podrán apreciar exhibiciones en vivo de técnicas como lapidaria, alfarería, orfebrería, cerámica, cestería, trabajo en jícara de coco, tejidos en fibras naturales, talabartería y artesanía en cuerno.

Asimismo, se ofrecerán talleres creativos y formativos dirigidos al público general y a emprendedores culturales.

Además de las demostraciones y actividades culturales, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de gastronomía artesanal, la cual complementa la experiencia y busca resaltar el carácter multidisciplinario del evento.

La FENART 2025, con entrada abierta al público durante los tres días de programación, se presenta como un espacio para celebrar la creatividad dominicana, fortalecer la visibilidad de los artesanos y promover la preservación de técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del país.