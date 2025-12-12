Stephany Abasali habla sobre su relación con el Miss Venezuela: "No existía respeto"

Stephany Abasali, representante de Venezuela en el Miss Universo y segunda finalista en el certamen de belleza, se ha convertido en el centro de atención luego de sus sinceras declaraciones sobre su experiencia con la Organización Miss Venezuela.

La beldad abrió su corazón en una entrevista exclusiva con el programa El Gordo y la Flaca, donde compartió detalles sobre su complicada relación con los directivos de la organización, particularmente con Nina Sicilia, la presidenta del Miss Venezuela.

Durante la entrevista, Abasali no dudó en señalar que su relación con Sicilia estuvo lejos de ser ideal. La reina de belleza reveló que hubo momentos difíciles en los que faltaron respeto, empatía y educación por parte de la presidenta, lo que marcó negativamente su experiencia en el certamen.

"Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, la educación ni la empatía. Puedo nombrar varias ocasiones en las que pasó. Fue algo muy desafortunado porque es algo que no solo me ha pasado a mí, sino a reinas pasadas y hasta al mismo staff", afirmó Abasali.

Para la modelo, la figura de la presidencia de Miss Venezuela no cumplió con las expectativas de liderazgo que debería tener alguien en un puesto de tanta relevancia.

"Esta posición de presidencia no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad, en el que se supone debe estar presente la educación, el respeto y ser modelo a seguir", comentó, reflejando una crítica abierta a la gestión de Sicilia al frente de la organización.

La Miss Universo Venezuela 2024 también sorprendió al revelar que, en el proceso previo al certamen, llegó a sentirse bloqueada por la misma Organización Miss Venezuela, lo que añadió más tensión a una relación ya complicada.

¿Un despido silencioso?

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la queja de Abasali sobre la falta de reconocimiento hacia su persona durante la reciente gala del Miss Venezuela, celebrada el pasado 4 de diciembre.

A pesar de ser la actual Miss Universo Venezuela y de haber representado al país con orgullo en el certamen más importante de belleza a nivel mundial, Abasali no recibió un homenaje formal, ni se le permitió dirigirse a la audiencia con unas palabras durante la ceremonia.

"Los seguidores en redes sociales se quejaron de que no se me hizo un homenaje ni se me permitió dar unas palabras. Es algo que me sorprendió, porque sé que muchos esperaban ese gesto por parte de la Organización", comentó Abasali.

Cuando se le preguntó sobre su consejo para Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien ha estado en el ojo del huracán debido a las controversias alrededor de su coronación, Abasali se mostró cautelosa.

"El que no la debe no la teme. Creo que es un consejo que debería encargarse de darle la misma Organización Miss Universo. No estoy en la posición de decir lo que deba hacer", afirmó.

María Corina Machado

Al final de la entrevista, Abasali fue consultada sobre el reciente logro de María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz.

La reina de belleza expresó su orgullo por el reconocimiento a la líder de la oposición venezolana y destacó la importancia de este tipo de premios para la visibilidad del país a nivel internacional.

"Es un orgullo que otra venezolana haya logrado esto, haya sido recibido este reconocimiento tan importante. Sé que en el corazón de todos los venezolanos la celebramos, así como lo hicieron conmigo".

"Es algo que apreciamos por este premio tan importante. Le doy mi respeto y mis felicitaciones porque para lograr esto hay que trabajar por ello, soñarlo y lograrlo con toda la disciplina", comentó Abasali.

Te puede interesar La hija de la Miss Venezuela 1990 se convierte en la Miss Venezuela 2025