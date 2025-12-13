Dominicana´s Got Talent anuncia episodios especiales de Navidad y Año Nuevo

Dominicana´s Got Talent presentará dos ediciones especiales de su programa para cerrar el año: un Show de Navidad y un Show de Año Nuevo, diseñados para resaltar los valores y emociones de la temporada.

El Show Especial de Navidad incluirá una cena navideña en la que se repasarán 20 actos de los semifinalistas. Durante el programa, los jueces compartirán la mesa, comentarán sus experiencias y revivirán los momentos más destacados de cada presentación, generando un ambiente familiar y cercano.

Por su parte, el Show Especial de Año Nuevo se enfocará en los 19 actos restantes de la semifinal. Cada presentación servirá como punto de partida para reflexionar sobre propósitos y valores para el nuevo año.

En esta edición también se anunciará la posibilidad de rescatar a un participante, generando un momento de expectativa para la audiencia.

Los productores de Dominicana´s Got Talent indicaron que estas ediciones buscan cerrar el año de manera emotiva y memorable, conectando con el espíritu de la temporada y la audiencia del programa.