El Reino de Cascanueces vuelve a hechizar el Teatro Nacional

Bailarines del Ballet Concierto Dominicano y del Ballet Nacional Dominicano en escena durante la función de El Cascanueces. ( KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE )

Una vez más, la magia de El Cascanueces invadió el Teatro Nacional Eduardo Brito con un espectáculo artístico que cautivó tanto a jóvenes como a adultos.

La propuesta de Ballet Concierto Dominicano (BCD), El Reino del Cascanueces, llenó de espíritu navideño la sala Carlos Piantini con una producción de gran nivel, que reafirma esta obra como una de las tradiciones escénicas más esperadas del año.

Desde los primeros compases de la música del maestro Tchaikovsky, el público fue conducido a un universo de fantasía, magia y celebración, en una puesta en escena que confirma la vigencia de este ballet clásico en el gusto del público dominicano.

La función inaugural desplegó una cuidada producción, con escenografías, vestuarios minuciosamente elaborados y actuaciones que sostuvieron con solidez la narrativa de este tradicional cuento navideño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-11111-0aa86e9c.jpg Escena de la obra El Reino de Cascanueces. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

El Vals de las Flores se erigió como una de las grandes joyas de la noche. La participación del Ballet Nacional Dominicano (BND) elevó la propuesta, gracias a una reinterpretación a cargo del coreógrafo invitado Pablo Pérez, director de la compañía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-1111111-7e04c672.jpg Escena del Reino de Cascanueces. (DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS)

Esta composición, interpretada por bailarines y bailarinas del BND, enalteció la propuesta escénica y fue recibida con entusiasmo por el público.

La noche de este viernes, la audiencia del gran espectáculo respondió con aplausos prolongados a una propuesta que conjuga tradición, sensibilidad estética y rigor artístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-11-acbfc603.jpg Escena del Reino de Cascanueces. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

Ballet Concierto encabezó el proyecto

Esta versión de El Cascanueces está a cargo del Ballet Concierto Dominicano, una compañía con más de cuatro décadas de trayectoria.

Fundado en 1981 por la maestra Clara Elena Ramírez, el Ballet Concierto ha sido una plataforma para el desarrollo del ballet clásico y contemporáneo en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-111-8e1ec3a9.jpg Escena de la obra de ballet el Reino de Cascanueces. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

A lo largo de su historia, ha propiciado el intercambio con figuras internacionales de la danza y ha mantenido una relación con el surgimiento y consolidación del Ballet Nacional Dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-111111-393f51a4.jpg El espectáculo el Reino de Cascanueces. (DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS)

Bajo la dirección general de Sarah Esteva y la dirección artística y coreográfica de Carlos Veitía, la producción reafirma ese legado institucional, combinando sensibilidad estética y vocación formativa.

El espectáculo continúa

La obra continuará en cartelera este sábado y domingo, ofreciendo nuevas oportunidades para que el público disfrute de un espectáculo que, año tras año, renueva la magia de la Navidad desde el escenario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/cascanueses-1111-4eb0cc0a.jpg Imagen de la puesta en escena de El Reino de Cascanueces. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

Elenco principal

Clara : Lya Gómez / Diana Dopico

: Lya Gómez / Diana Dopico Zacarías Drosselmeyer : Xavier Ortiz

: Xavier Ortiz Hans Peter / El Cascanueces : Pablo Paredes

: Pablo Paredes Reina de las Nieves: Laura de los Santos / Gabriela Rodríguez

Rey de las Nieves: Alexander Duval / Raymundo Rodríguez

Hada de Azúcar: Diana Dopico / Lya Gómez

Caballero del Hada: Eliosmayquer Orozco / Maykel Acosta

El resto del reparto incluye bailarines del Ballet Concierto Dominicano, su academia y del Ballet Nacional Dominicano.