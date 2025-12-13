×
Génesis Suero
Génesis Suero

La dominicana Génesis Suero participa en la segunda temporada de serie de Netflix "Owning Manhattan"

La periodista y agente inmobiliaria dominico-estadounidense forma parte del elenco de la serie de Netflix ambientada en el mercado inmobiliario de Nueva York

    Expandir imagen
    La dominicana Génesis Suero participa en la segunda temporada de serie de Netflix Owning Manhattan
    Génesis Suero durante una de sus participaciones en la segunda temporada de la serie Owning Manhattan, disponible en Netflix. (FUENTE EXTERNA)

    La modelo y actriz dominicana Génesis Suero participa en la segunda temporada de la serie de Netflix Owning Manhattan, producción que figura en el Top 10 global de la plataforma.

    Suero forma parte del elenco de esta nueva entrega y es la única latina de la temporada. Su participación se desarrolla en el contexto del mercado inmobiliario de Nueva York, donde interviene en distintos procesos de negociación y toma de decisiones que estructuran la narrativa de la serie.

    • En el programa, Genesis trabaja como agente de bienes raíces en Serhant, la firma fundada por Ryan Serhant. Como integrante del equipo de Lundgren, presenta propiedades residenciales, entre ellas una mostrada a su cliente Nicky Jam, artista del género urbano.

    De manera paralela a su trabajo en bienes raíces, la empresaria se desempeña como periodista de entretenimiento en NBC Telemundo Network y fue Miss New York USA 2018.

    Su participación en Owning Manhattan la convierte en la única mujer dominicana presente en ambas temporadas de la serie.

    Más

    La segunda temporada de Owning Manhattan se estrenó el pasado viernes y está disponible en Netflix.

