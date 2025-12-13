Pastor De Moya presenta su poemario "Álgebra de peces" en la Universidad del Caribe

El poeta Pastor De Moya lee uno de los textos de Álgebra de peces durante la puesta en circulación del libro, realizada en la Universidad del Caribe (Unicaribe). ( FUENTE EXTERNA )

El poeta Pastor De Moya, viceministro de Identidad y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, presentó este jueves su más reciente poemario, "Álgebra de peces", en un acto celebrado en la Universidad del Caribe (Unicaribe), que reunió a destacadas figuras del ámbito académico y literario nacional.

La actividad contó con la participación de los escritores José Enrique García y Marino Beriguete, este último también decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Unicaribe, quienes ofrecieron valoraciones críticas sobre la obra y la trayectoria del autor.

Durante su intervención, José Enrique García realizó un análisis que abarcó el conjunto de la producción poética de Pastor De Moya, subrayando sus aportes a la literatura dominicana y su capacidad para renovar el lenguaje poético a lo largo de varias décadas de creación.

Por su parte, Marino Beriguete compartió sus impresiones sobre Álgebra de peces, obra que definió como "perteneciente a esa categoría rara de libros que no se abren para pasar páginas, sino para abrir grietas".

Según explicó, el poemario funciona tanto como una metáfora de la contradicción humana como una profunda meditación sobre el cuerpo, el deseo y la muerte. Sobre el autor, Beriguete afirmó: "Ningún otro poeta de su generación ha logrado hacer del lenguaje un organismo tan vivo, tan desmesurado, tan ferozmente libre".

Álgebra de peces se suma a la sólida y diversa producción literaria de Pastor De Moya, que incluye poemarios, libros de relatos y performances, consolidándolo como una de las voces más significativas y singulares del panorama cultural contemporáneo.

Más

El evento reafirmó el papel de la Universidad del Caribe como espacio de reflexión y diálogo en torno a la creación literaria y el pensamiento crítico, así como el impacto de la obra de Pastor De Moya en la cultura nacional.