Anuncian seleccionados del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes

La Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León anunciaron los 20 artistas seleccionados del 29º Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, un evento que cuenta con una trayectoria de seis décadas.

El equipo curatorial conformado por José Roca, Luis Graham Castillo y Suset Sánchez, reunido en sesión extraordinaria, procedió a la evaluación de las 166 postulaciones recibidas, con el objeto de seleccionar los 20 artistas que participarán en la exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

En el marco de este proceso, se llevaron a cabo visitas de estudio a los espacios de trabajo de diversos postulantes, lo que permitió un conocimiento directo y contextualizado de sus prácticas artísticas.

Los intercambios sostenidos en dichas visitas enriquecieron el análisis de las propuestas, complementando las cartas de intenciones y la revisión de los portafolios presentados.

Tras un riguroso análisis de las candidaturas, el comité curatorial realizó la selección de veinte artistas:

América Olivo; David Pérez -Karmadavis-; Digno Roa;Eliazar Ortiz Roa;Elisa Bergel Melo;Freddy Guerrero;George Heinsen;Isabella Hiraldo;José Carlos Nazario;Julia Aurora Guzmán;Julianny Ariza Vólquez;Kachelle Knowles (Bahamas); Katrina Combs (Jamaica); Laura Kingsley; Maksaens Denis (Haití); Noa Batlle;Reginald Sénatus -Redji- (Haití); Soraya Abu Naba'a; Thaís Espaillat Ureña; y Yermine Richardson.

La selección de los integrantes de la exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes se fundamenta en los siguientes criterios: diálogo intergeneracional; posibilidad de debates actuales y urgentes que hacen parte de los discursos del campo artístico contemporáneo; y coherencia y solvencia contrastada entre cartas de intenciones y portafolios revisados.

Fondo

El Centro León destinará un fondo igualitario para honorarios, realización y transportación de obras que formarán parte de la exposición. Los artistas o colectivos de artistas seleccionados se reunirán con los curadores para dialogar en relación con los parámetros curatoriales y analizar las obras y proyectos potenciales para esta exposición.

Se otorgarán tres premios que consisten en residencias profesionales internacionales que se desarrollarán en 2027. Estos reconocimientos incluyen dotación para transportación aérea y terrestre, alojamiento y viáticos según lo requiera el destino.

