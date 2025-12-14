Miss Jamaica 2025, Gabrielle Henry, llega a su hogar para continuar su recuperación

Su participación internacional se vio trágicamente interrumpida el 19 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Miss Jamaica 2025, Gabrielle Henry, regresó a su hogar en su nación, donde continuará su proceso de recuperación tras haber permanecido más de un mes en terapia intensiva. El retorno marca un punto de inflexión en una historia que conmocionó al mundo de los concursos de belleza y generó una ola de solidaridad internacional.

A través de un comunicado oficial, la organización del certamen informó que la joven sufrió lesiones de extrema gravedad luego de un accidente ocurrido en plena pasarela.

Entre los diagnósticos realizados en Bangkok, Tailandia, se detallan una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas que obligaron a una atención médica inmediata y especializada.

El accidente dramático

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/whatsapp-image-2025-12-14-at-34629-pm-17a2a004.jpeg Gabrielle Henry camino a su hogar. (FUENTE EXTERNA)

Henry había perseguido el sueño de representar a Jamaica en Miss Universo durante varios años. Tras alcanzar el Top 5 en la edición 2023, regresó al certamen nacional en 2025 con determinación renovada, logrando la corona gracias a su desempeño integral y a premios como Mejor Traje de Baño y Mejor Personalidad.

Su participación internacional, sin embargo, se vio trágicamente interrumpida el 19 de noviembre de 2025, durante la ronda preliminar en vestido de noche. Mientras desfilaba en la pasarela, Gabrielle sufrió una aparatosa caída al precipitarse por una abertura del escenario destinada al equipo de iluminación.

El impacto obligó a su salida inmediata en camilla y su traslado de urgencia a un hospital en Bangkok, donde fue ingresada directamente en la unidad de cuidados intensivos.

Desde entonces, la comunicación con el público se ha mantenido exclusivamente a través de su equipo de comunicación en redes sociales. La joven no ha ofrecido declaraciones personales sobre el accidente ni sobre su estado de salud, aunque se espera que, una vez más estable, comparta su testimonio.

Una mujer polifacética

Gabrielle Henry es doctora especializada en Oftalmología, es cantante, artista teatral y, como es evidente, modelo.

Su vocación social se expresa con fuerza en la Fundación See Me, una iniciativa creada para ofrecer oportunidades económicas y educativas a personas con discapacidad visual en su comunidad.