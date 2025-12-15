El Centro Cultural Perelló anuncia su "Concierto de Navidad" 2025

El Centro Cultural Perelló anunció su "Concierto de Navidad", a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su tradicional encuentro navideño, el Centro Cultural Perelló anunció su "Concierto de Navidad", a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Antonio Molina, con la participación de Maridalia Hernández, Frank Ceara, el Coro Koribe, el Coro Induban y Xiomara Fortuna, como invitada especial.

El 12avo concierto, se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en la explanada del Centro Cultural Perelló, y forma parte del calendario mensual de actividades que organiza la institución cultural.

La directora del CCP, Julia Castillo, manifestó que la institución se enorgullece en celebrar la Navidad con la realización del concierto gratuito, que contará con la participación de destacados artistas dominicanos de reconocida trayectoria, como una oferta cultural de alta calidad para el disfrute de toda la ciudadanía.

Como ya es costumbre, esta presentación artística es un regalo de la familia Perelló, para recibir una época mágica del año, con el talento de grandes artistas dominicanos. Al mismo tiempo celebrar los éxitos de la gestión cultural ejecutada por el Centro durante el año que casi finaliza.

quedó inaugurado en el año 2011 como una institución sin fines de lucro, dedicada a la gestión y el fomento cultural a través de una amplia programación realizada durante todo el año en sus distintos espacios, entre ellos, las dos salas expositivas, auditorio, aulas y su Biblioteca-Mediateca. Este Centro, desde el punto de vista cultural y didáctico, proyecta a la ciudad de Baní no solo a nivel nacional, sino también del Caribe.

