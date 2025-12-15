"Nuestro Hades" gana en los Premios Alma 2025 como Mejor obra teatral

La pieza teatral "Nuestro hades" conduce al espectador al mundo emocional de Aura y Bruno. ( FUENTE EXTERNA )

"Nuestro Hades", la impactante puesta en escena escrita y dirigida por Mabel Canela Ramos, ha sido galardonada como Mejor Obra Teatral 2025 en los Premios Alma, entregados el viernes 5 de diciembre en la Ciudad de México.

La obra, presentada los días 22 y 23 de agosto de 2025 en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, incendió el escenario con una mezcla impecable de danza contemporánea, teatro físico y drama psicológico, conquistando al público y a la crítica con su narrativa visceral y su fuerza interpretativa.

Una historia que arde desde adentro

La pieza conduce al espectador al mundo emocional de Aura y Bruno, dos jóvenes que encuentran en el amor y la danza una posible redención frente a sus heridas más profundas. Sin embargo, la llegada de un amigo seductor y manipulador los arrastra hacia los abismos de una secta disfrazada de búsqueda espiritual, donde la libertad se diluye entre la culpa, el deseo reprimido y el control emocional.

Con un montaje inspirado en hechos reales, la obra plantea una pregunta que retumba más allá del escenario: Cada escena se convierte en un ritual sensorial, donde el cuerpo, la palabra y el silencio revelan las grietas más íntimas del ser humano.

La fuerza interpretativa fue una de las claves del éxito del espectáculo. El elenco, reconocido por su entrega y potencia escénica, estuvo conformado por Paola Mejía, Gabriel Abreu, José Ramírez, Adrián Candelario, Anderson Mojica, Jassel Salvador, Daceli Almonte y José Mendoza, bajo la dirección de Mabel Canela Ramos.

La producción general estuvo a cargo de Rafael Dolores y Starly Almonte, responsables de construir una experiencia inmersiva que transformó cada función en un viaje emocional al límite.

, a las 7:30 p. m., la se convirtió en un escenario de emociones intensas, simbolismos poderosos y un lenguaje escénico que cautivó a todos los asistentes. Las boletas estuvieron disponibles a través de tix.do, agotándose rápidamente debido a la gran expectativa generada.

El premio a Mejor Obra Teatral 2025 no solo celebra el impacto artístico de "Nuestro Hades", sino también el compromiso de su equipo creativo por exponer, con valentía y belleza, las cicatrices que deja el abuso emocional disfrazado de afecto.