"Nuestro Hades" gana en los Premios Alma 2025 como Mejor obra teatral

La obra, presentada los días 22 y 23 de agosto de 2025 en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes

    Nuestro Hades gana en los Premios Alma 2025 como Mejor obra teatral
    La pieza teatral "Nuestro hades" conduce al espectador al mundo emocional de Aura y Bruno. (FUENTE EXTERNA)

    "Nuestro Hades", la impactante puesta en escena escrita y dirigida por Mabel Canela Ramos, ha sido galardonada como Mejor Obra Teatral 2025 en los Premios Alma, entregados el viernes 5 de diciembre en la Ciudad de México.

    La obra, presentada los días 22 y 23 de agosto de 2025 en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, incendió el escenario con una mezcla impecable de danza contemporánea, teatro físico y drama psicológico, conquistando al público y a la crítica con su narrativa visceral y su fuerza interpretativa.

    Una historia que arde desde adentro

    La pieza conduce al espectador al mundo emocional de Aura y Bruno, dos jóvenes que encuentran en el amor y la danza una posible redención frente a sus heridas más profundas. Sin embargo, la llegada de un amigo seductor y manipulador los arrastra hacia los abismos de una secta disfrazada de búsqueda espiritual, donde la libertad se diluye entre la culpa, el deseo reprimido y el control emocional.

    Con un montaje inspirado en hechos reales, la obra plantea una pregunta que retumba más allá del escenario: Cada escena se convierte en un ritual sensorial, donde el cuerpo, la palabra y el silencio revelan las grietas más íntimas del ser humano.

    Infografía

    La fuerza interpretativa fue una de las claves del éxito del espectáculo. El elenco, reconocido por su entrega y potencia escénica, estuvo conformado por Paola Mejía, Gabriel Abreu, José Ramírez, Adrián Candelario, Anderson Mojica, Jassel Salvador, Daceli Almonte y José Mendoza, bajo la dirección de Mabel Canela Ramos.

    La producción general estuvo a cargo de Rafael Dolores y Starly Almonte, responsables de construir una experiencia inmersiva que transformó cada función en un viaje emocional al límite.

    • Durante sus funciones del 22 y 23 de agosto, a las 7:30 p. m., la Sala La Dramática se convirtió en un escenario de emociones intensas, simbolismos poderosos y un lenguaje escénico que cautivó a todos los asistentes.
    • Las boletas estuvieron disponibles a través de tix.do, agotándose rápidamente debido a la gran expectativa generada. 

    El premio a Mejor Obra Teatral 2025 no solo celebra el impacto artístico de "Nuestro Hades", sino también el compromiso de su equipo creativo por exponer, con valentía y belleza, las cicatrices que deja el abuso emocional disfrazado de afecto.

