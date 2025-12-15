Designan a Yina Jiménez Suriel, directora artística de la Bienal Sequences de Islandia

Yina Jiménez Suriel es curadora e investigadora cuyo trabajo explora la imaginación y las políticas del movimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La curadora dominicana Yina Jiménez Suriel ha sido seleccionada como directora artística de la 13.ª edición de la Bienal Sequences en Islandia, uno de los eventos más importantes dedicados al arte contemporáneo, en el norte de Europa.

Jiménez Suriel compartirá la dirección artística del evento con el curador brasileño Raphael Fonseca, el cual tendrá lugar en Reikiavik, capital de Islandia, del 1 al 10 de octubre de 2027.

“Para nosotros es un honor asumir la dirección artística de Sequences 2027; representa una oportunidad única para conocer de cerca la escena artística de Islandia y la región nórdica”, expresaron los curadores tras su designación.

Ellos esperan que esta experiencia, especialmente su labor con artistas de América Latina, el Caribe y el llamado Sur Global, nutra y dialogue con la comunidad creativa islandesa.

Fundada en 2006, Sequences es la principal bienal internacional de Islandia, organizada por artistas y dirigida por The Living Art Museum, Kling & Bang y el Icelandic Art Center. Con especial énfasis en prácticas experimentales y medios basados en el tiempo, se ha consolidado como un punto de encuentro entre artistas islandeses e internacionales.

Este año, tras un proceso de convocatoria abierta que recibió más de 70 aplicaciones, la junta directiva seleccionó a Jiménez Suriel y Fonseca para liderar la edición de 2027.

El tema, los artistas participantes y otros detalles se anunciarán progresivamente durante los próximos dos años, indica una nota de prensa.

Sobre Yina Jiménez Suriel

Curadora e investigadora cuyo trabajo explora la imaginación, los procesos emancipatorios contemporáneos y las políticas del movimiento.

Nacida en La Vega y residente en Santiago, República Dominicana, es la curadora de The Current IV, un programa curatorial transdisciplinario de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21–Academy, y editora asociada para América Latina y el Caribe en la revista Contemporary And (C&).

Fue curadora adjunta de la 14.ª Bienal del Mercosur (Brasil, 2025) y co-curadora de la sección Opening de ARCOmadrid en 2023 y 2024. Entre sus proyectos recientes destacan “Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua” (Ocean Space, Italia, 2025) y “Desde los azules” (Kunsthalle Lissabon, Portugal, 2024).

Sus investigaciones y exposiciones han conectado instituciones y comunidades del Caribe, América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, consolidando un enfoque transnacional y transgeneracional.