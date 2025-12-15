Mao enciende la Navidad con la apertura oficial del "Parque mágico"
Esta es una de las iniciativas navideñas más esperadas del país y el proyecto que marca el cierre del programa nacional de iluminación de parques
Con un acto multitudinario, la ciudad dio inicio formal a la temporada navideña con el "Parque mágico" transformando el Parque Amado Franco Bidó en un escenario lleno de luz, historia y creatividad que refuerza el sentido de comunidad y el orgullo local.
“Este proyecto es maravilloso porque atrae miles de visitantes, dinamiza la economía e involucra a nuestros artistas y gestores culturales”, expresó el alcalde Jiménez, al destacar el impacto del parque en la vida social y cultural de Mao.
Por su parte, Robert Polanco, director del Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), resaltó que Mao se convirtió en uno de los proyectos más esperados del país, y que su encendido “corona un programa nacional que apuesta por crear espacios públicos llenos de magia, seguridad y convivencia familiar”.
Un recorrido lleno de luz, memoria e imaginación
El "Parque mágico" presenta una propuesta de iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar los árboles centenarios del lugar, preservando su belleza natural. La experiencia incluye túneles de fantasía, áreas temáticas y la ambientación especial de viviendas con más de 100 años de historia, integrando identidad, creatividad y tradición en un circuito visual único.
Uno de los grandes atractivos es el "Tren mágico", donado por el Supermercado Morel, que recorre todo el parque y se ha convertido en el favorito de los niños y niñas que visitan el recinto.
El paseo se complementa con el "Bulevar de fantasía", respaldado por empresas y marcas importantes, que se han unido como aliados del desarrollo cultural y turístico del municipio.
Un musical que conquistó al público
Como eje central del encendido, el público disfrutó de la obra inédita “El Tren mágico”, escrita y producida por Handry Santana, y protagonizada por más de un centenar de artistas de Mao entre niños, jóvenes y adultos.
El montaje lleno de color, música y emociones fue auspiciado por INAPA y Mamoncito, convirtiéndose en una de las principales atracciones de la noche.
Una Navidad que exalta a Mao
Con esta propuesta, Mao se posiciona como un referente nacional de creatividad, unión y celebración familiar. El "Parque mágico" no solo embellece el municipio, sino que impulsa su turismo interno, celebra su identidad histórica y ofrece a residentes y visitantes una Navidad llena de luz, magia y tradición.