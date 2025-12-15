×
Parque mágico

Mao enciende la Navidad con la apertura oficial del "Parque mágico"

Esta es una de las iniciativas navideñas más esperadas del país y el proyecto que marca el cierre del programa nacional de iluminación de parques

    Expandir imagen
    Mao enciende la Navidad con la apertura oficial del Parque mágico
    Durante la inauguración del "Parque mágico", el público disfrutó de la obra inédita “El tren mágico”, protagonizada por más de un centenar de artistas de Mao entre niños, jóvenes y adultos. (FUENTE EXTERNA)

    Con un acto multitudinario, la ciudad dio inicio formal a la temporada navideña con el "Parque mágico" transformando el Parque Amado Franco Bidó en un escenario lleno de luz, historia y creatividad que refuerza el sentido de comunidad y el orgullo local.

    “Este proyecto es maravilloso porque atrae miles de visitantes, dinamiza la economía e involucra a nuestros artistas y gestores culturales”, expresó el alcalde Jiménez, al destacar el impacto del parque en la vida social y cultural de Mao.

    Por su parte, Robert Polanco, director del Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), resaltó que Mao se convirtió en uno de los proyectos más esperados del país, y que su encendido “corona un programa nacional que apuesta por crear espacios públicos llenos de magia, seguridad y convivencia familiar”.

    El "Parque mágico" es una de las iniciativas navideñas más esperadas de este municipio de la provincia de Valverde y el proyecto que marca el cierre del programa nacional de iluminación de parques.

    Un recorrido lleno de luz, memoria e imaginación

    Expandir imagen
    Infografía

    El "Parque mágico" presenta una propuesta de iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar los árboles centenarios del lugar, preservando su belleza natural. La experiencia incluye túneles de fantasía, áreas temáticas y la ambientación especial de viviendas con más de 100 años de historia, integrando identidad, creatividad y tradición en un circuito visual único.

    Uno de los grandes atractivos es el "Tren mágico", donado por el Supermercado Morel, que recorre todo el parque y se ha convertido en el favorito de los niños y niñas que visitan el recinto.

    El paseo se complementa con el "Bulevar de fantasía", respaldado por empresas y marcas importantes, que se han unido como aliados del desarrollo cultural y turístico del municipio.

    Un musical que conquistó al público

    Como eje central del encendido, el público disfrutó de la obra inédita “El Tren mágico”, escrita y producida por Handry Santana, y protagonizada por más de un centenar de artistas de Mao entre niños, jóvenes y adultos.

    El montaje lleno de color, música y emociones fue auspiciado por INAPA y Mamoncito, convirtiéndose en una de las principales atracciones de la noche.

    Una Navidad que exalta a Mao

    Expandir imagen
    Infografía

    Con esta propuesta, Mao se posiciona como un referente nacional de creatividad, unión y celebración familiar. El "Parque mágico" no solo embellece el municipio, sino que impulsa su turismo interno, celebra su identidad histórica y ofrece a residentes y visitantes una Navidad llena de luz, magia y tradición.

